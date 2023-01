Aplikasyon para sa affordability payments ng gobyerno ng Alberta, bukas na

Ipinost ni Nathan Neudorf, ang deputy premier at minister of Infrastructure ng probinsya, sa Twitter na pagkatapos ng 8 n.g. noong Miyerkules, ang portal ay nakatanggap ng 92,000 na aplikasyon para sa naturang payments sa humigit-kumulang 160,000 katao, kasama ang 120,000 na bata.

Lumikha ang probinsya ng bagong web portal para mangasiwa sa hanggang dalawang milyong aplikasyon.

Ang ilang users nahirapan i-access ang site noong Miyerkules.

Sinabi ni Farmer na maraming tao ang sinubukang mag-log on, ang response ng page ay bumagal.

Ang aming team ay nagtatrabaho nang husto upang tiyakin na ang site ay tumatakbo as smoothly as possible, aniya.

Ang payments, na ibibigay sa $100 instalments sa susunod na anim na buwan, ay inanunsyo ng United Conservative government nitong unang bahagi ng buwan bilang paraan ng pagtulong sa mga taga-Alberta na makasabay sa tumataas na cost of living.

Simula noong Miyerkules, ang mga tao ay puwede nang mag-apply para sa payments, sa pamamagitan ng online portal (bagong window) o in person sa registry offices sa buong probinsya.

Ang payments ay inaalok sa mga senior at bata sa mga tahanan na may annual income na mas mababa sa $180,000.

Sino ang kwalipikado?

Ang mga senior citizen edad 65 pataas na hindi tumatanggap ng Alberta Senior benefit ay kwalipikado at maaaring mag-apply.

Ang mga taga-Alberta na tumatanggap ng seniors benefit ay automatically enrolled sa programa at hindi na kailangan mag-sign up. Ang distribusyon ng dagdag na buwanang payments sa kanila ay magsisimula sa Enero 31.

Ang mga magulang na naaprubahan ay tatanggap ng $100 para sa bawat anak. Ang legally separated parents na naghahati sa custody ay maaaring mag-apply. Ang bawat magulang sa shared custody arrangement ay kinakailangang bukod na mag-apply at makakatanggap ng kalahati ng payment.

Ang kwalipikado na kinship o foster caregivers ay automatically enrolled sa programa at tatanggap ng unang payment sa pagtatapos ng Enero.

Nagpahayag ng concerns ang Opposition New Democratic Party NDP noong Miyerkules tungkol sa mga post-secondary student na hirap sa pera at hindi kwalipikado para sa benepisyo.

Noong huling bahagi ng Nobyembre, inanunsyo ni Premier Danielle Smith ang plano para tulungan ang mga taga-Alberta na maka-cope sa tumataas na cost of living.

Ang support payments ay isa sa mga hakbang na ginagawa ng probinsya. Sa kabuuan, ang Affordability Action Plan initiatives ay nakatakdang magkahalaga ng $2.8 bilyon sa loob ng tatlong taon.

Paano mag-apply

Ang mga aplikasyon para sa affordability payments ay maaaring isumite sa account.alberta.ca (bagong window). Para gamitin ang portal, kailangan ng kwalipikadong Albertans ang isang verified account.

Ang mga aplikasyon ay maaaring isumite hanggang Hunyo 30. Ang payments ay magiging retroactive na isasali ang mga naunang buwan na kwalipikado ang isang indibidwal.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ni Janet French (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.