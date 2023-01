Pilipinas, Estados Unidos ipagpapatuloy ang ‘2-plus-2 meeting’

Ang dalawang bansa ay lumahok sa isang security dialog ngayong Biyernes at nagkasundo na ipagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan ng kanilang diplomatic at defence chiefs, na sinabi ng isang opisyal ng Pilipinas na maaaring maganap sa unang kalahati ng taon, sa Washington.

Ang mga nasyon ay nakatali sa isang Mutual Defense Treaty na pitong dekada na ang tanda at iba’t ibang kasunduan na pinahihintulutan ang libo-libong sundalong Amerikano na magsagawa ng joint exercises sa Pilipinas, kasama ang live fire drills, amphibious assaults at counter-terrorism drills.

Ang mga ito ay sumailalim sa makailang ulit na banta sa nakalipas na anim na taon, gayunpaman, matapos galit na nangako si Duterte na uurong mula sa security agreements, binanggit niya ang kanyang kawalan ng tiwala at paniniphayo sa U.S. foreign policy at layunin na maging mas malapit sa Tsina.

Matapos ang pag-uusap ngayong Biyernes, sinikap ni Daniel Kritenbrink, Assistant Secretary of State para sa East Asian and Pacific Affairs, na tiyakin sa Pilipinas na ipagtatanggol ito ng Estados Unidos kapag inatake.

Ang bakal na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nag-ambag sa katatagan ng Indo Pacific region sa loob ng higit 75 na taon at mas lalago lamang sa importansya sa mga darating na taon, sinabi ni Kritenbrink sa isang news conference.

Ang Pilipinas, isang dating U.S. colony, ay isa sa ilang bansa na may alitan sa Tsina tungkol sa inaasal nito sa South China Sea, ang Maynila ay nagagalit dahil sa constant presence ng mga vessel sa eksklusibong economic zone na sinasabi nito ay pinamamahalaan ng Chinese militia. Ipinahayag ng administrasyon ni Duterte ang pagdududa kung dedepensahan ng Estados Unidos ang Pilipinas kapag nagkaroon ng komprontasyon sa militar ng Tsina sa karagatan.

Kinumpirma ng ambasador ng Pilipinas sa Washington, na si Jose Manuel Romualdez, ngayong Biyernes sa isang text message na inaayos ng dalawang bansa ang pagsasagawa ng 2-plus-2 talks sa Marso.

Nang tanungin kung ano ang nagbago mula nang bumaba sa puwesto si Duterte - na kanya ring pinagsilbihan - at umupo si Ferdinand Marcos jr. bilang presidente, sinabi niya na ang relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas ay nasa pantay na kilya, mas maayos.

Mula nang umupo sa opisina si Marcos noong nakaraang taon matapos ang isang landslide election win, ilang U.S. top officials, kasama si Vice President Kamala Harris, ang bumisita sa Pilipinas upang ayusin ang ugnayan, at i-discourage ang agresibong mga hakbang ng Tsina sa South China Sea at laban sa malayang Taiwan.

Isang artikulo ng Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.