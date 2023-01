Ano ang ‘time theft’ at bakit naiinis ang ilang employer tungkol dito?

Iyon ay ang oras — kung saan karamihan ng trabaho ay sinusukat, bagama’t nagpapatuloy ang mga pagbabago kung paano, saan at kailan ginagawa ang trabaho.

Kung minsan ang mga employer at empleyado ay hindi nagkakasundo sa nangyayari sa oras ng kompanya, ngunit sa matinding mga kaso, ang isang empleyado ay maaaring akusahan ng time theft o pagnanakaw ng oras.

At ang isyu na ito ay lumalaki at lalong pinag-aawayan habang mino-monitor ng mga employer kung ano ang ginagawa ng remote workers sa labas ng tradisyonal na opisina.

Ang time theft ay mas malaking isyu para sa mga employer sa panahon na ito kaysa dati, ani Nadia Zaman, isang employment lawyer sa Rudner Law sa Markham, Ont.

Ang time theft ay sumasaklaw sa malawak na range ng behaviours — mula sa pagbe-break ng mas matagal kaysa sa nakaiskedyul o pag-log off nang maaga, hanggang sa paggamit ng work hours para gumawa ng household tasks — lahat ng ito nakikita ng employer bilang kontra sa kung ano ang dapat ginagawa ng isang worker na binabayaran para magtrabaho.

"Ang time theft ay nangyayari kapag ang isang tao ay dapat nagtatrabaho pero hindi," ani Janet Candido, isang Toronto-based HR consultant. "Sila ay aktibong gumagawa ng ibang bagay."

Ang balita nitong mga nakaraang taon ay ibinunyag ang mga alegasyon ng time theft ng iba't ibang employer — kasama ang isang accounting firm (bagong window), mga restawran (bagong window) at municipal planning departments (bagong window), at may mga alegasyon na nagre-range mula sa pagbi-bill ng mga empleyado para sa oras na hindi naman sila nagtrabaho hanggang sa paggamit ng oras ng trabaho para magsagawa ng personal errands.

Sinabi ni Zaman na ang time theft ay isang malawak na isyu na maaaring i-raise sa iba't ibang konteksto at trabaho.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.