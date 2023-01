[Ulat] Mag-asawang Pinoy kasama sa libo-libong PR applicant na naghihintay ng desisyon

Sa isang tweet mula sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) sinabi na lagpas sa limang libo kaysa sa naunang inanunsyo na 431,645 newcomers sa Canada ang naaprubahan sa naturang taon. Naitala na mahigit sa 437,000 ang winelcome na bagong permanent residents sa bansa matapos ang ginawang review.

Sa huling buwanang data na inilabas sa website ng Immigration, Refugee, Citizenship Canada IRCC noong Nobyembre 30, 2022 may 609,000 na aplikasyon para sa permanent residents PR sa kabuuang 2.1 milyon na aplikasyon sa kanilang imbentaryo. Umabot sa 1.09 milyon sa mga ito ang backlog.

Sa panahong iyon, 272,000 sa mga aplikasyon para sa permanent residents PR ang sinabing pasok pa sa service standards o 45% sa 609,000 na aplikasyon sa permanent residents PR na nasa imbentaryo. Ibig sabihin higit sa kalahati ng mga aplikasyon ang nasa backlog sa proseso. Target ng Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC na mapabilis at iproseso ang 80 porsyento ng mga aplikasyon sa loob ng kanilang service standards (bagong window).

Kabilang sa permanent residence applications ang inisyal na pagkuha ng permanent residence card (bagong window), economic class (bagong window) at family sponsorship (bagong window).

Dumating sa lalawigan ng Ontario, Canada si German Turno noong 2019 bilang international student kasama ang kanyang pamilya. Nagtuturo siya sa dalawang eskwelahan nang gumradweyt siya sa dalawang programa sa Operation at Supply Management. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Isinumite ang aplikasyon ni German Turno para sa permanent residency at ng kanyang pamilya sa ilalim ng International Graduates Stream nang magbukas ang TR to permanent residents PR pathway buwan ng Mayo 2021. Isa siya sa 40,000 na nakapagsumite para rito. Pero isang taon ang inabot bago gumulong ang aplikasyon nang hingan na siya ng dagdag na dokumento.

"Ako [ay] hopeful and frustrated," sabi ni German sa interbyu ng Radio Canada International. "Ang frustration ko nanggaling sa istrikto [na pagsumite] sa aplikasyon na sinunod natin. Hindi tayo nagpapasa na hindi kumpleto [tulad ng iba],” sabi niya.

Hindi itinago ni German ang kanyang saloobin sa takbo ng aplikasyon ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya napag-iwanan na ang kanilang aplikasyon.

Ang Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC ay gumawa ng hakbang para gawing moderno ang immigration system sa bansa.

Bahagi ng 2021 budget ang maglaan ng kabuuan na $428.9M sa loob ng limang taon “para makapag-develop at maihatid ang enterprise-wide digital platform (bagong window) na dahan-dahang ipapalit sa Global Management Case System (GCMs) ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ."

Inilunsad ng Immigration, Refugee, Citizenship Canada IRCC noong Pebrero 2022 ang new application status tracker para magawa ng mga permanent residence applicants ang itsek ang takbo ng kanilang aplikasyon online.

Noong Hulyo 2022, lumobo pa ang backlog ng mga aplikasyon na natanggap ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC at umabot sa 2.4 milyon.

Agosto 2022 nang inanunsyo ni Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC Minister Sean Fraser na kukuha ng 1,250 na dagdag na empleyado ang tanggapan para solusyonan ang napakalaking backlog at tumataas na demand.

Noong Setyembre 2022 sinimulan ng Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC ang transition para sa 100% digital applications ng permanent residence program na inaasahan na magpapabilis sa proseso. Nagsimula rin ang paglathala ng estimates kung gaano kahaba ang itatagal sa proseso (bagong window) ng isang aplikasyon.

Naghihintay ng desisyon ang mag-asawa na sina German at Gladys sa kanilang permanent residency application.

Magkokolehiyo na sana ang panganay na anak nina German at Gladys na gagradweyt sa high school pero napilitan sila na hintayin muna ang desisyon sa kanilang PR application. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Hindi ko naramdaman kung nadagdagan [ang kanilang tauhan]. Tama ba? Naramdaman mo ba? tanong ni German kay Gladys habang iniinterbyu ng Radio Canada International.

Umaasa at naghihintay pa kami. Sa isang group chat [ng mga aplikante] sunod-sunod na daw. Parang sunod-sunod na [ang desisyon] sa TR to PR applications, sabi ni Gladys.

Ayon sa Statistics Canada, one-third ng mga migrante kamakailan ay dumaan sa proseso ng ‘two-step immigration.’ Dumating sa Canada ang marami sa migrante na hawak ang work o study permits o kaya mga asylum claimants bago nag-apply kalaunan para permanenteng manirahan sa bansa.

Sa tantya noong Oktobre 2022, ang populasyon ng Canada ay nasa 39,292,355. Ang itinaas sa buong populasyon ng bansa sa unang siyam na buwan noong 2022 (+776,217 katao) ay lagpas na sa itinaas sa nakalipas na taon magmula nang maganap ang Confederation noong 1867.

Sinabi sa tweet kamakailan ni Statistics Canada researcher Feng Hou na ang rekord na pagtaas ng populasyon sa ikatlong quarter ng 2022 (bagong window) ay dahil din sa rekord na pagtaas sa 225,198 non-permanent residents (NPRs) sa naturang quarter. Ito ay mas malaki kaysa sa alinmang pagtaas sa NPRs sa Canada mula noong 1971.

Temporary foreign workers at international students para sa labour force

Lumalabas sa nakalap na datos ng Statistics Canada na higit na umaasa sa temporary foreign workers (TFWs) ang bansa para punan ang kakulangan sa manggagawa. Base sa nakolektang datos ng tanggapan, pitong beses ang itinaas sa nakalipas na dalawampung taon ang bilang ng mga TFWs (work-permit holders taon-taon) mula 111,000 noong 2000 naging 777,000 noong 2021.

Sa isang pahayag noong Nobyembre 2022, sinabi ng Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC na ‘essential’ ang imigrasyon para sa komunidad at sa ekonomiya. Saad sa pahayag na kaya tumatanggap ng newcomers ang bansa ay para tugunan ang ‘acute labour shortage (bagong window)’ sa buong Canada.

Ikinatakot ni Migrante Canada Chairperson Danilo De Leon na ang mataas na bilang ng dumating na temporary workers kasama ang international students na kumukuha ng work permit ay madadagdag lang sa magiging undocumented.

'Yung matinding labour shortage kung gusto nila masolusyonan 'yung papasok dapat [permanent] status [na] pagkadating nila ... kasi kung magpapapasok ka ng temporary [foreign workers], that leads to [being] undocumented. Kagaya ng mga naranasan namin. At kung temporary [foreign worker] naranasan namin hindi naman lahat dun pathways para maging permanent resident. Kung titingnan ng malaliman mas tinatangkilik ng gobyerno 'yung cheap cost of labour, ani Danilo.

Si Migrante Canada Chairperson Danilo De Leon. Litrato: screenshot/zoom

Hiling ng grupo ng migrante na pakinggan ng gobyerno ang saloobin ng mga temporary foreign workers at maging ang libo-libong undocumented na tao sa bansa. Giit ng grupo makakatulong sa pagtugon sa labour shortage kung bibigyan ng tsansa ang mga undocumented sa bansa.

Alam natin na gumagawa ang gobyerno ng regularization program. Isa sa panawagan namin na itigil ng gobyerno ang detensyon at deportasyon [ng undocumented]. Dahil may isyu. Kung talagang seryoso ka na gumagawa ka ng regularization, unang-una itigil mo ang deportasyon. Itigil ang detensyon. Hayaan na makabalik sa community para makapamuhay ng maayos, ani De Leon.

Samantala, balak ng mag-asawa na sina German at Gladys na magbakasyon ang kanilang pamilya sa oras na matanggap ang magandang balita tungkol sa aplikasyon ng permanent residency ng pamilya.