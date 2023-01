Zellers magbubukas sa loob ng 25 The Bay locations sa buong Canada

Sinabi ng Hudson’s Bay Company na sa huling bahagi ng buwan, magbubukas ang Zellers pop-up shops sa 25 The Bay stores sa buong Canada. Sa launch nito, apat ang magbubukas sa British Columbia, tatlo sa Alberta, tig-isa sa Saskatoon at Winnipeg, siyam sa Ontario, lima sa Quebec at dalawa sa Nova Scotia, pero sinabi ng chain na marami pa ang susunod.

Habang ang Zellers brand ay naging household name sa Canada sa loob ng maraming dekada, naglaho ito mula sa retail landscape noong 2011 nang mag-expand ang Target sa Canada, na itinayo sa 220 Zellers locations. Ang dagdag na 64 operations na pagmamay-ari ng Hudson's Bay Company HBC ay patuloy na nag-operate hanggang 2013, nang opisyal na isinara ang naturang discount chain.

Bagama’t nanatiling bukas ang ilang lokasyon sa maikling panahon matapos ang launch ng Target, nagsara rin ito kinalaunan.

Habang ang mga tindahan ay nawala na, ni-retain ng Hudson's Bay Company HBC ang trademark rights sa brand name hanggang at least 2020. Sa sumunod na taon, ang pamilya Moniz ng Montreal, na nagpapatakbo ng isang maliit na retail empire, ay sinubukan na irehistro ang Zellers brand name para sa kanilang sarili (bagong window) at magbukas ng mga tindahan sa ilalim ng pangalan na iyon, na nauwi sa isang legal na laban sa HBC (bagong window) tungkol sa trademark infringement.

Ang labanan sa korte ay nagpapatuloy pa rin, pero ang Hudson's Bay Company HBC ay ipinapahiwatig na may sarili silang mga plano para sa Zellers name ngayon, maglulunsad ito ng pop-up shops (bagong window) sa ilang The Bay locations noong pandemya.

Ang balita ngayong Miyerkules ay isang major expansion ng mga plano na iyon. Bukod sa 25 physical stores na malapit na magbukas, ang Hudson's Bay Company HBC ay maglulunsad ng full-service online store sa Zellers.ca soon.

Bahagi ng artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.