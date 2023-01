B.C. First Nation bibigyan ng veto power bilang parte ng kasunduan sa developer

Ang NWP Coal Canada at ang Yaq̓it ʔa·knuqⱡi'it (YQT), na kilala rin bilang Tobacco Plains Indian Band, ay inilarawan ang kasunduan bilang one of a kind at sinabi na bibigyan nito ang First Nation ng kapangyarihan na umakto bilang regulator at reviewer ng iprinopose na $400-million Crown Mountain coal mine ng kompanya malapit sa Elkford, sa timog-silangang bahagi ng probinsya.

Ang minahan na magpo-produce ng coking coal, ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng bakal. Ang proyekto ay unang iprinopose noong 2010, at ang pagtatayo rito ay puwedeng magsimula sa 2025. Ang pederal at probinsyal na mga regulator ay kasalukuyang nire-review ang posibleng environmental impacts ng proyekto.

PANOORIN | Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng veto power ng Indigenous communities :

Para matuloy ang minahan, hindi lang kakailanganin ng proyekto ang approval ng pederal at probinsyal na gobyerno, pero ngayon ire-require rin ang permiso ng YQT.

Sa loob ng mahabang panahon, ang Indigenous nations ay hindi isinasali sa mga usapin tungkol sa direktang paggawa ng desisyon na makakaapekto sa aming mga karapatan at interes, ani YQT Chief Heidi Gravelle sa isang pahayag.

Inaabangan namin ang pakikipagtulungan sa NWP at mga regulator habang ine-exercise ang full seat sa table bilang decision-maker sa aming sariling teritoryo.

Ang natural resources companies ay required na konsultahin ang mga Indigenous na komunidad tungkol sa malalaking development projects, pero ang kasunduan ay maaaring maging ground-breaking dahil bibigyan nito ang lokal na komunidad ng veto power upang ganap na tanggihan ang proposal.

Madalas na umaakto ang industriya na parang ang pagkakaroon ng Indigenous peoples ng veto ay nakakatakot, at ang iniisip namin ay kung sila ang ancestral title holders, kung sila ang tao na may pinakamalaking karapatan sa lugar na ito, dapat ay tratuhin namin sila na parang gobyerno, ani David Baines, ang direktor ng project development sa NWP Coal Canada.

Oo, nakakatakot, pero sapat ang tapang namin para sabihin na sa tingin namin makukuha namin ang kanilang ‘oo,’ at makikipagtulungan kami sa kanila para makuha ang ‘oo’ na iyon.

Basahin ang iba pang detalye ng istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.