Pinay doc nagsalita ukol sa accelerated licensing ng int’l medical graduates sa Alberta

Inanunsyo ng College of Physicians and Surgeons of Alberta (CPSA) (bagong window) ang limang taon na pilot project noong Lunes upang mas mabilis na makapagdala ng mas maraming doktor sa probinsya, sa gitna ng nagpapatuloy na shortage at strained na emergency departments.

Naglabas ang College of Physicians and Surgeons of Alberta CPSA ng 10 pahina na dokumento na ina-outline ang jurisdictions, fields, institutions at years studied upang maging kwalipikado ang international medical graduates (IMGs) para sa tatlong buwan na proseso ng pagiging lisensyado sa probinsya.

Ang layunin ng pilot project ay i-evaluate kung ang eligible IMGs ay maaaring makapag-practise independently sa kanilang identified communities nang mas mabilis, sinabi ng kolehiyo sa isang pahayag.

Ang physicians ay isang worldwide resource na in demand. Habang ginawa namin ang pinakamainam na hakbang, na-realize namin na hindi kayang lutasin ang problema sa physician staffing sa probinsya na mag-isa, ani Michael Caffaro, ang assistant registrar ng College of Physicians and Surgeons of Alberta CPSA .

Alam natin na may ilang mga doktor na hino-hold back pa rin ang kanilang mga aplikasyon hanggang ngayon.

Noong 2022, sinimulan ng probinsya na i-assess ang mahigit 100 international medical graduates, ayon sa College of Physicians and Surgeons of Alberta CPSA .

Iwe-waive ng pilot project ang ilang requirements, tulad ng clinical review exams, at ang unang tatlong buwang assessment para sa IMGs na may comparable training na nakuha sa mga unibersidad sa Canada.

Ang mga magiging kwalipikado ay direktang pupunta sa kanilang identified communities at magsisimulang mag-practise independently habang kinukumpleto ang kanilang supervised practice assessment.

Kabilang sa mga naaprubahan na hurisdiksyon para sa internationally trained family doctors at general practitioners ay ang Australia, Ireland, United Kingdom at Estados Unidos.

Para sa mga espesyalista, ang listahan ng mga bansa ay mas malawak at kasama rito ang Hong Kong, Singapore at South Africa.

Sinabi ni Deidre Lake, ang executive director para sa Alberta International Medical Graduates, na ang pilot ay isang magandang paraan para dalhin ang mas maraming espesyalista sa mga lugar na kinakailangan sila.

Pitumpung porsyento ng mga posisyon na nagpa-practise sa rural areas ay internationally trained positions, ani Lake.

Tinukoy ni Lake na ang Alberta ay isa sa mga probinsya na in-assess ang internationally trained specialists, para gawing mas competitive ang probinsya.

Pilipinang doctor nag-react sa accelerated licensing para sa IMGs

Sinabi ni Marianne Mann, na nakuha ang kanyang medical training sa Pilipinas, na ang naturang pagbabago ay hindi gaanong nakakatulong.

Bagama’t siya ay isang lisensyadong physician sa Pilipinas mula pa noong 2010 na may sariling dermatology practice, sinabi niya na mula noong lumipat siya sa Canada dalawang taon na ang nakalipas, ang pagkuha ng lisensya ay magastos at matagal.

It's the price I pay dahil gusto kong mag-move dito. Kaya either magsimula ako from the bottom o subukan na tahakin ang ibang path.

Sinabi niya na maganda sana kung bibigyan ng Canada ang mga taong tulad niya ng oportunidad upang ipagpatuloy ang kanilang orihinal na mga propesyon.

Sinabi ng naturang dermatologist na nag-migrate siya sa Canada matapos maapektuhan ng mga lockdown sa Pilipinas ang kanyang negosyo. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang esthetician.

Alam ng doctor inside of me ang mga bagay na ito pero alam ko na wala akong lisensya para mag-prescribe o magsagawa man lang ng mga konsultasyon. Kaya parang mahirap para sa akin na humanap ng bagong path dito, ani Mann.

Si Mann ay naninirahan sa Vancouver pero sinabi niya na willing siya na mag-relocate kung makakapag-practise ng medisina muli.

Sinabi ni Caffaro na may pag-asa pa para sa mga taong hindi pa kwalipikado.

Bagama’t nagsimula kami na may ilang jurisdiction, ilang mga bansa, hindi ibig sabihin nito na ang listahan ng mga bansa ay magiging static at siguradong maaari itong palawakin, lalo na habang nakakakuha tayo ng mas maraming karanasan sa aktwal na pagdadala ng mga physician sa probinsya at e-evaluate sila sa aming bagong pinabilis na proseso.

Isang artikulo ni Katarina Szulc (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.