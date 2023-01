Nobel laureate at mamamahayag na si Maria Ressa pinawalang-sala ng korte ng Pilipinas

Ang Court of Tax Appeals ay nagpasya na ang mga prosecutor ay nabigong patunayan beyond reasonable doubt na si Ressa at ang Rappler Holdings Corp. ay umiwas sa pagbabayad ng buwis sa apat na pagkakataon matapos makalikom ng kapital sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa dalawang foreign investors.

Ang pagpapawalang-sala sa akusado ay batay sa mga natuklasan ng korte … ang mga respondent ay hindi ginawa ang kinasong krimen, sinabi ng korte sa kanilang desisyon.

Winelcome ng Rappler ang desisyon ng korte bilang tagumpay ng katotohanan laban sa pulitika.

Nagpapasalamat kami sa korte para sa makatarungang desisyon na ito at para sa pagkilala sa mapanlinlang, hindi totoo, at flimsy na mga kaso na isinampa ng Bureau of Internal Revenue na walang anumang batayan sa katotohanan, sinabi ng Rappler sa isang pahayag. Ang isang masamang desisyon ay maaaring nagkaroon ng malawak na epekto sa pamamahayag at sa capital markets.

Ngayong araw na ito, nanalo ang facts, nanalo ang katotohanan, nanalo ang hustisya, sinabi ni Ressa sa Rappler matapos ipahayag ang hatol.

Ressa, Rappler nahaharap sa iba pang kaso

Si Ressa, 59, ay nanalo ng Nobel kasama ang Russian journalist na si Dmitry Muratov noong 2021 dahil ipinaglaban nila ang survival ng kanilang news organizations, nilabanan ang mga gawain ng gobyerno para ipasara sila. Ang dalawa ay binigyan ng parangal para sa kanilang efforts upang pangalagaan ang freedom of expression, na isang precondition para sa demokrasya at pangmatagalang kapayapaan.

Ang tax evasion case ay nagmula sa mga akusasyon ng state revenue agency na ang Rappler ay tinanggal mula sa kanilang tax returns ang kinita mula sa 2015 sale ng depositary receipts sa mga foreign investor, na kalaunan ay naging basis ng securities regulator upang tanggalin ang kanilang lisensya.

Sinabi ng Philippine Justice Department na nirerespeto nila ang desisyon ng korte.

Nahaharap si Ressa at ang Rappler sa tatlo pang legal cases, isang separate tax case na isinampa ng mga prosecutor sa isa pang korte, ang kanyang apela sa Supreme Court tungkol sa online libel conviction, at ang apela ng Rappler laban sa closure order na inisyu ng Securities and Exchange Commission.

Ang Rappler, na itinayo noong 2012, ay isa sa Philippine at international news agencies na kritikal na nag-ulat sa brutal na crackdown ni Duterte sa ilegal na droga na iniwang patay ang libo-libong maliliit na drug suspects at ang kanyang pag-handle sa coronavirus outbreaks, kasama ang matagal na lockdowns na ipinatupad ng pulisya, ang mas lumala na kahirapan, na sanhi ng isa sa pinakamatinding recession sa Pilipinas at nag-spark ng mga alegasyon ng korapsyon sa medical purchases ng gobyerno.

Ang malawakang drug killings ay nagbunsod ng imbestigasyon ng International Criminal Court bilang posibleng krimen laban sa sangkatauhan.

Tinapos ni Duterte ang kanyang anim na taong termino na kadalasan ay nababalot ng gulo at sinundan siya ni Ferdinand Marcos Jr., anak ng isang diktador, na pinatalsik ng people power uprising noong 1986 na sinuportahan ng militar kasunod ang isang era na minarkahan ng malawakang paglabag sa karapatang pantao at pandarambong.

Nasa ika-147 na puwesto ang Pilipinas mula sa 180 na bansa sa 2022 World Press Freedom Index, at ang Committee to Protect Journalists ay inilagay ang Pilipinas sa ikapitong puwesto sa buong mundo sa kanilang 2021 impunity index, na tina-track ang pagkamatay ng mga miyembro ng media kung saan ang mga killer ay nakalaya.

