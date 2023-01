Konsyumer inaasahan ang recession, negosyante inaasahan ang pagbagsak ng sales sa 2023

Inilabas ng central bank ang kanilang fourth quarter business outlook at consumer expectations surveys noong Lunes, nagbigay ito ng ilang insight sa kung paano naaapektuhan ng mataas na inflation at interest rates ang Canadian consumers at businesses.

Mas maraming negosyo ang nag-ulat na ang demand at credit ang pressing concerns para sa kanila, habang ang mga konsyumer ay nagbabawas ng kanilang gastusin sa gitna ng tumataas na rates at prices.

Sa kabila ng two-thirds ng mga firm ang nag-aabang sa isang recession sa susunod na 12 buwan, kalahati ng mga negosyante ang nagsabi na plano nilang magdagdag ng mga empleyado o punan ang mga bakanteng posisyon sa parehong time period.

Samantala, 72 porsyento ng mga konsyumer ang ine-expect ang isang recession.

Nakita ng Canadian na mga manggagawa ang pagbagsak ng kanilang suweldo sa gitna ng mataas na inflation. Ayon sa consumer expectations survey, maraming manggagawa ang hindi umaasa na ang kanilang kinikita ay makakahabol sa inflation.

Ipinapakita rin ng mga survey na ito na ang mga negosyante at konsyumer ay ine-expect na ang inflation ay mananatiling mataas sa panandaliang panahon pero inaasahan na luluwag ito sa loob ng limang taon sa target na dalawang porsyento ng central bank.

Inaasahan ng mahigit isang quarter ng mga konsyumer ang deflation sa loob ng limang taon. Karamihan ay naniniwala na ang mga presyo ay bababa habang nagrerekober ang ekonomiya mula sa supply-side shocks.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.