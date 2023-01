Banta laban sa premier ng Quebec noong pandemya, bahagi ng ‘bayolenteng’ trend

Ayon sa naturang report, mahirap para sa pulisya at intelligence agencies na i-assess ang validity ng mga pagbabanta na iyon.

Ang ulat, ng Integrated Terrorism Assessment Centre (ITAC) ng Canada, ay nakuha ng CBC News sa pamamagitan ng access to information request.

Ang Integrated Terrorism Assessment Centre ITAC ay nakikipagtulungan sa top spy agency ng Canada, ang Canadian Security Intelligence Service.

Isinulat ang report bilang tugon sa mga pagbabanta na ginawa online noong Enero 2022, matapos i-propose ni Premier François Legault ang dagdag na buwis para sa mga hindi bakunado.

Ayon sa report, ang address ng bahay ni Legault ay ipinost sa isang pampublikong online forum, kabilang ang iba pang mapagbanta na mensahe.

Hopefully someone in Quebec decapitates that f---, sinabi sa isang anonymous na mesahe.

Give yourself at least a few weeks for a clean plan so that you don't get caught, sinabi ng isa pa.

Sa naturang ulat, sinabi ng Integrated Terrorism Assessment Centre ITAC na ang karahasan laban kay Legault ay walang kasiguraduhan pero iginiit na hindi rin pwedeng balewalain ang posibilidad ng isang pag-atake laban sa premier.

Nagbabala rin ito na ang practice ng "doxing" — ang malisyosong paglalathala ng personal na impormasyon online — ay nakakadagdag sa panganib, dahil "binibigyan nito ang mga taong may intensyon at kapabilidad na gamitin ang karahasan kasama ang mahalagang logistical na mga detalye, na potensyal na maaaring magresulta sa isang oportunidad para isagawa ang pag-atake."

Tumanggi ang opisina ni Legault na magpa-interbyu, sinabi ng opisina na hindi sila nagbibigay ng komento tungkol sa mga alalahaning pangseguridad.

Pero ang isang dating security expert sa pederal na gobyerno ng Canada ay sinabi na ang doxing ay nagdadagdag ng ekstrang layer ng panganib sa "toxic brew" ng bayolenteng online comments.

"Mas hina-heighten nito ang panganib para sa mga espisipikong indibidwal at espisipikong mga institusyon at komunidad," ani Artur Wilczynski, ang senior strategy adviser ngayon sa consulting firm na Samuel Associates sa Ottawa. "Ito ay isang significant concern."

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.