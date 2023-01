MPs sinubukan na dalhin ang dating Afghan na pulitiko sa Canada bago ito pinatay

Ang eksaktong sirkumstansya ng pagkamatay ni Nabizada ay hindi malinaw, ngunit sinabi ng pulisya sa Kabul na siya at ang kanyang bodyguard ay pinatay ng mga hindi kilalang gunmen, at ang kanyang kapatid na lalaki ay nasugatan, lahat ng ito ay naganap sa isang pag-atake na nangyari sa kanyang tahanan magdamag noong Sabado.

Isa itong devastating na balita at napaka-tragic, ani Alex Ruff, ang Conservative MP para sa Bruce-Grey-Owen-Sound, Ont., isa sa anim na Canadian MPs na nagtutulungan behind the scenes mula pa noong Oktubre para mapabilis ang imigrasyon ni Nabizada at walo pang ibang babaeng Afghan MPs na nasa Afghanistan pa rin matapos ang Taliban takeover.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

PANOORIN | ‘Extremely devastating’ na malaman ang pagkamatay ng babaeng Afghan MP, sabi ng NDP foreign affairs critic:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.