Canadian Pinay Leylah Fernandez nanalo sa unang round ng Australian Open

Ang 20 taong gulang na Canadian Filipino tennis player na taga-Montreal ay nahuli sa iskor na 2-0 at 3-1 sa unang set bago niya nahanap ang kanyang groove patungo sa 55 minuto na 7-5 victory laban sa 32-anyos na katunggali mula sa Nice, France.

Mas kaunting oras ang ginugol ni Fernandez para manalo sa pangalawang set, at tila mas nagiging malakas ang naturang atleta sa match habang ang kanyang competitor ay natigil matapos ang malakas na unang set.

Si Fernandez ay nagtamo ng 24 service winners, one ace, walang double faults at 19 unforced errors, karamihan sa mga ito sa first half ng first set. Si Cornet ay may two aces, 26 unforced errors at anim na double faults.

PANOORIN | Fernandez umabante sa 2nd round ng Australian Open sa unang pagkakataon:

Bahagi ng artikulo ng CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.