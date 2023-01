Inflation rate bumaba sa 6.3% — pero presyo ng grocery halos doble nito

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Martes na ang pagbaba ng cost of living ay dahil sa mas mabagal na paglago sa presyo ng mga bagay tulad ng gasolina, durable goods at iba’t ibang shelter-related expenses.

Habang ang presyo ng maraming goods and services ay sa wakas bumaba na o at least bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo nito, ang presyo ng pagkain ay tumaas pa rin sa nakakagulat na bilis. Ang grocery prices ay muling tumaas ng 0.3 porsyento sa buwan ng Disyembre, at tumaas ng 11 porsyento year over year. Ito ay bahagyang bumagal mula sa 11.4 porsyento na pace noong nakaraang buwan.

Ang opisyal na inflation rate ng Canada ngayon ay nasa pinakamababang punto sa loob ng halos isang taon, at ang presyo ay bumaba ng 0.6 porsyento sa buwanang batayan mula Nobyembre hanggang Disyembre. Ito ang pinakamalaking monthly drop sa cost of living mula 2020.

Ang pagbagal ng inflation rate ay naaayon sa inaasahan ng mga ekonomista. Bagama’t ang official rate ngayon ay nasa lowest point sa loob ng halos isang taon, higit dalawang beses pa rin ito na mas mataas sa top end ng range na tina-target ng central bank ng Canada.

Palakihin ang larawan (bagong window) Paghahambing sa inflation rate ng Canada at Estados Unidos. Litrato: CBC News / Graeme Bruce

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.