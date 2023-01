Oras na para lagyan ng cancer warning labels ang alak, sabi ng mga eksperto

Ang pinakahuling catalyst ay ang bagong Guidance on Alcohol and Health ng Canada, na in-update ang 2011 Low Risk Drinking Guidelines. Ang Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA), na inilabas ang kanilang pinal na ulat ngayong araw, tinutukoy na walang amount ng alak ang ligtas at ang pagkonsumo ng mahigit dalawang inumin kada linggo ay mapanganib.

Ito ay isang drastic shift mula sa dating guidance, na inirerekomenda ang hindi hihigit sa 15 inumin para sa mga kalalakihan at 10 inumin para sa mga kababaihan kada linggo para bawasan ang long-term health risks. Sinabi ng Canadian Centre on Substance Use and Addiction CCSA na ang bagong payo ay sumasalamin sa libo-libong pag-aaral sa huling dekada na iniuugnay ang kahit maliit na amount ng alak sa ilang uri ng kanser.

Ang mga bagong rekomendasyon ay inilalatag ang nagpapatuloy na panganib. Ang tatlo hanggang anim na inumin kada linggo ay itinataas ang panganib na magdebelop ng ilang uri ng kanser, kasama ang colorectal at breast cancer, at ang mahigit pitong inumin kada linggo ay itinataas din ang panganib na magkaroon ng sakit sa puso at stroke. Ang panganib ay tumataas pa sa bawat dagdag na inumin.

Ang huling beses na ginawa namin ang guidelines, ito ay noong 2011, ani Catherine Paradis, ang interim associate director, research, para sa Canadian Centre on Substance Use and Addiction CCSA , na kino-chair ang scientific expert panel na lumikha ng bagong patnubay. Sa 10 taon talagang nagkaroon ng significant improvements sa aming pagkakaunawa sa mortality at morbidity kaugnay ng pag-inom ng alak. Mas nauunawaan na namin ang link sa pagitan ng alak at kanser.

Ayon sa ulat, maraming Canadians ang nasa mapanganib na drinking territory, may 17 porsyento ng Canadians ang kumukonsumo ng tatlo hanggang anim na inumin kada linggo, habang 40 porsyento ang kumukonsumo ng higit anim na inumin kada linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.