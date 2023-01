Ontario papalawakin ang bilang at range ng surgeries na iaalok sa for-profit clinics

Ang pagbabago ay ipapakilala sa tatlong phase. Ang una ay makikita ang surgical at diagnostic clinics sa Ottawa, Kitchener-Waterloo at Windsor na isasagawa ang dagdag na 14,000 cataract operations bawat taon, kumakatawan sa humigit-kumulang 25 porsyento ng kasalukuyang wait list ng probinsya para sa naturang procedure.

Susunod, mas maraming pribadong klinika ang makakapag-alok ng MRI at CT imaging, gayundin ng colonoscopies at endoscopies.

Ang mga procedure na ito ay non-urgent, low-risk at minimally invasive at, bukod sa pagpapaikli ng wait times, pahihintulutan nito ang mga ospital na ipokus ang kanilang efforts at resources sa mas komplikado at high-risk surgeries, sinabi ng probinsya sa isang news release.

Layunin ng gobyerno na pagsapit ng 2024, ang ikatlong phase ay makikita ang hip ang knee replacements na isasagawa sa for-profit clinics.

Ang nakaambang mga pagbabago ay inisa-isa ni Premier Doug Ford at Health Minister Sylvia Jones sa isang news conference ngayong Lunes.

Sinabi nina Ford at Jones ng makailang beses na ang procedures na ito ay ikokober ng OHIP (Ontario Health Insurance Plan), at iginiit ni Ford na ang mga pasyente ay hindi kailanman gagamitin ang kanilang credit card sa mga klinika. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ng isang reporter kung ang mga klinika ay pahihintulutan na bentahan ng ibang kaugnay na elemento ng pag-aalaga ang mga pasyente.

Habang ang mga pagbabago ay kinakailangan dahil sa mahabang surgery wait lists ng probinsya, sinabi ni Ford, magiging permanente ang mga pagbabagong ito kahit naayos na ang backlog.

Sa kasalukuyan, may 900 privately operated surgical at diagnostic clinics na bukas sa Ontario, dagdag pa ni Jones. Aniya, plano ng probinsya na aprubahan ang lisensya para sa mga karagdagang klinika sa hinaharap.

Ang lehislasyon na ito ay nakatakdang ipakilala sa Pebrero na papalakasin ang oversight ng pribadong mga pasilidad ng kalusugan, ayon sa news release, at ang probinsya ay patuloy na ia-update ang kanilang standards kung paano ide-deliver ang pangangalaga.

Sinabi ng iba’t ibang health-care professionals sa CBC Toronto noong isang linggo na sila ay nababahala na ang planong ito ay uubusin ang resources (bagong window) ng publicly funded hospitals at ang mga may-ari ng private-sector clinics ang makikinabang na hindi naman humusay ang patient care.

Sinabi ni Jones na ang mga pagbabago ay hindi makakaapekto sa staffing levels ng mga ospital sa probinsya, habang ikinalungkot naman ni Ford ang walang katapusan na mga debate kung sino ang dapat mag-deliver ng health care.

Limang pangunahing health-care unions ang naglabas ng isang joint statement ngayong araw na tumututol sa plano. Sinabi ng unyon na mas gugutumin nito ang ating public health-care system ng pondo at ida-divert ang frontline staff para yumaman ang shareholders at paliitin ang access sa publicly delivered healthcare.

Samantala, ang ahensya na nagre-regulate sa mga doktor sa probinsya, ang College of Physicians and Surgeons of Ontario, sinabi na hindi raw sila sinabihan tungkol sa plano ng gobyerno na ipatupad ang mga pagbabagong ito.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Mike Crawley