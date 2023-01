Average na presyo ng bahay sa Canada bumaba ng 12% noong 2022

Ang Canadian Real Estate Association, na kumakatawan sa mahigit 150,000 na realtor sa buong bansa, naglabas ng mga bagong numero tungkol sa housing market ng Canada ngayong Lunes, ipinapakita na ang bilang ng mga naibentang bahay at ang presyo nito ay parehong mas mababa noong Disyembre kaysa parehong buwan noong 2021.

Ang sales ay bumaba ng mahigit 39 porsyento mula sa lebel noong Disyembre 2021. At ang presyo ay mas mababa rin mula sa average na $713,500 sa pagtatapos ng 2021, at peak na $816,720 noong Pebrero 2022, bago simulan ng Bank of Canada na agresibong itaas ang lending rates.

Sinabi ng realtor group na ang average selling price ay maaaring misleading dahil madali itong naaapektuhan ng pagbebenta ng mga mahal na bahay sa mga lugar tulad ng Toronto at Vancouver. Kaya nata-tabulate ang ibang numero — na kilala bilang House Price Index — na ina-adjust para sa dami at uri ng bahay na naibenta.

Ang House Price Index HPI ay bumaba ng 13 porsyento mula sa peak nito noong 2022, ang Ontario at British Columbia ang nakakita ng pinakamalaking pagbaba, habang ang ibang lugar ay nakakita ng maliliit na pagbaba o bahagyang pagtaas sa ilang pagkakataon.

Palakihin ang larawan (bagong window) Paano nagbago ang presyo ng bahay sa mga pangunahing lungsod sa Canada. Litrato: : Canadian Real Estate Association CBC News / Graeme Bruce

Sa annual basis, ang House Price Index HPI ay lumaki ng 2.4 porsyento sa Victoria, 8.6 porsyento sa Calgary, 6.4 porsyento sa Quebec City at 6.3 porsyento sa Halifax, sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA .

Sinabi ni Rishi Sondhi, isang ekonomista sa TD Bank, na habang malinaw na lumamig ang housing market ng Canada mula sa mainit na status nito noong mga unang araw ng pandemya, ang numero para sa Disyembre ay hudyat na ang bottom sa housing market ay nabubuo.

Ang presyo ay bumaba ng 0.3 porsyento sa buwanang batayan, ang pinakamaliit na pagbaba mula nang magsimula ang correcting noong Marso.

Dahil ang mga bagong listing ay bumaba nang husto noong nakaraang buwan at ang lebel ay nanatiling mababa, walang tunay na senyales sa ngayon na ang puwersahang pagbebenta ang dumodomina sa larawan ng suplay.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.