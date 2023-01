[Ulat] Pinay newcomer namatay habang nanganak sa isang ospital

"Mahirap ho," napatigil na sabi ni Mark. "I am still in denial. Hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari."

Si Mark Diga, kanan, kasama ang asawa na si Nerissa, kaliwa, apat na araw bago ang panganganak sa ospital. Litrato: Mark Diga

Ika-7 ng Disyembre 2022 nang samahan ni Mark ang kanyang asawa para manganak sa isang ospital sa London, Ontario. Pero nagkaroon ng komplikasyon at hindi nailigtas mula sa amniotic fluid embolism (AFE) nang manganak ang kanyang asawa.

Naisilang ang sanggol na babae sa isang cesarean section noong ika-8 ng Disyembre. Pero binawian naman ng buhay si Nerissa matapos manganak.

Marami akong questions. What if kung sa Pilipinas na lang siya nanganak. What if (nung una pa lang) sine-cesarean na lang siya. What if kung the time na sinabi ko na umuwi ka ng Pilipinas para doon manganak. Marami ho kasi nagpunta sa Canada kasi magagaling ang doktor. Pero sa Pilipinas [kasi], normal lang nanganak ang misis ko, ani Mark.

Dumating sa Canada si Nerissa Diga at kanilang mga anak, edad 10 at 5 taong gulang, noong Marso 2022. Litrato: Mark Diga

Kalahating dekada ang hinintay ni Mark nang ipetisyon mula sa Pilipinas ang kanyang asawa at dalawang anak bago tuluyan na napag-isa ang kanilang pamilya sa lungsod ng London.

Unang pagkakataon sana na ipagdiriwang ang Pasko ng kanilang pamilya sa Canada pero pumanaw ang kanyang maybahay ilang araw bago mag-Pasko.

Nasasabik pa aniya silang mag-asawa lalo na at bagong lipat sila ng tirahan.

"Dine-decorate pa namin. Kaya sa tuwing pupuntahan namin naalala ko … naiiyak pa rin ako."

Wala pang life insurance ang pumanaw na asawa. At ngayon, haharapin ni Mark ang bagong taon na mag-isa na itataguyod ang kinabukasan ng kanyang mga anak kasama ang sanggol na si Marisa.

Kumilos ang Filipino Canadian Association of London (FCALD) at ipinanawagan ang isang ‘bayanihan’ para tulungan ang naulila na pamilya.

"Nanawagan kami na kung maaari ay tumulong kahit kaunti man lang. Para man lang mapawi ang kalungkutan ng pamilya niya," sabi ni Filipino Canadian Association of London FCALD President Flora Alambra sa panayam sa telepono.

Si FCALD President Flora Alambra nagsalita sa isang pagtitipon sa London, Ont. noong Disyembre 2021. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

"Lalong-lalo na para sa baby. Kung pwede makatulong para sa kanyang mga pangangailangan. 'Yung sa mga diapers, gatas niya," dagdag ni Alambra.

Si Mark Diga, kaliwa, kasama ang dalawang anak. Litrato: Mark Diga

Inaasikaso ang pag-aaral at hatid-sundo ngayon ni Mark sa eskwelahan ang dalawang anak na nag-aaral sa elementarya. Nagpapasalamat naman siya sa mga tumulong na mag-aruga sa munting sanggol.

"Ang iniisip ko lang this time ay prayoridad ko ang mga anak ko sa mga panahong ito. After a year, babalik ako sa trabaho."

Para sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari kontakin ang pamilya Diga sa telephone number 226.224.4555 at sa email markacdiga@gmail.com (bagong window).

"Sa mga panahong ito kung may matanggap ako na tulong na pinansyal, dahil maka-accommodate ang pinansyal na tulong sa lahat ng bagay. Para sa mga anak ko sa pang-araw-araw, lalo na sa baby, gatas, diaper," sabi ni Mark.

Pinag-iisipan ni Mark kung iuuwi sa Pilipinas ang cremated na katawan ng asawa. Litrato: Mark Diga

"Para sa akin siyempre alam kong may oras na dumarating para sa tao pero maaga lang masyado sa kanya. Siyempre masakit, kasi 'yung mga anak namin bata pa," aniya.

Pumanaw si Nerissa sa edad na 41.