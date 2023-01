Canada kailangan ng higit pang imigrasyon habang umani ng mixed reviews ang targets

Ngunit iginiit ni Immigration Minister Sean Fraser na nangangailangan ang Canada ng mas maraming newcomer para tugunan ang labour shortages at demographics changes na binabantaan ang kinabukasan ng bansa.

Kung hindi natin ipagpapatuloy na itaas ang ating immigration ambition at magdala ng mas maraming working-age population at mga batang pamilya sa bansang ito, ang ating mga kuwestiyon ay hindi magiging tungkol sa labour shortages, ilang henerasyon mula ngayon, ani Fraser sa isang interbyu sa The Canadian Press.

Ito ay magiging tungkol sa kung maa-afford ba natin ang mga eskuwelahan at ospital.

Noong Nobyembre, inanunsyo ng pederal na Liberal na gobyerno ang bagong plano sa imigrasyon na tatanggap at iwe-welcome ng Canada ang 500,000 na imigrante pagsapit ng taong 2025.

Ang record-breaking na 431,645 katao na naging permanent residents ay naitala noong 2022.

Ang bagong immigration rates ay magiging mas mataas kaysa sa rates ng mga katulad na bansa ng Canada, tulad ng Australia, ayon kay University of New Brunswick political science Prof. Ted McDonald.

Hindi naman iyon masama, aniya. Pero sa kanyang pananaw, ang pagtaas sa immigration levels ay hindi tamang paraan upang tugunan ang kasalukuyang labour shortages.

Sa palagay ko ang polisiya would make more sense kung aligned ito sa sinasabing underlying structural labour market shortages na magpe-persist, ani McDonald.

International na mga estudyante

At the same time, sinabi niya na ang isang justification para sa imigrasyon ay hindi malinaw: ang Canada ay may bumababa na birth rate.

Ayon sa Statistics Canada, ang birthrate ng bansa ay bumagsak sa record low na average 1.4 na anak bawat babae noong 2020. Ito ay mas mababa sa 2.1 rate na kailangan upang i-maintain ang populasyon na walang imigrasyon.

Hindi nito napigilan ang iba na mag-alala pa rin tungkol sa kung paano magdudulot ng strain ang mas maraming newcomer sa iba pang isyu tulad ng housing affordability at health care.

Wala akong nakitang assessment ng impact ng mga target na ito sa housing affordability at availability, walang assessment sa mga target na ito in terms of additional pressures sa health care, ani Andrew Griffith, isang dating high-ranking official sa Immigration at Citizenship Canada.

Ngunit sinabi ni Fraser na marami sa mga bagong permanent residents ay naninirahan na sa Canada. Halimbawa, 157,000 international students ang naging permanent residents noong 2021.

Hindi naman parang may kalahating milyong tao ang pupunta sa Canada na wala pa rito, sabi ng ministro.

Sinabi niya na ang mga pagbabago ay darating din para sa Express Entry system sa spring para ang mga imigrante ay mapili batay sa sektor at rehiyon sa Canada na pupuntahan nila.

Makakatulong ito na pagaanin ang strain sa mga bagay tulad ng health care at housing, aniya.

Bahagi ng artikulo ni Nojoud Al Mallees, (bagong window) The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.