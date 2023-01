Babae na inakusahan ang kardinal sa Quebec ng sexual misconduct lumantad

Si Paméla Groleau ay isa sa mahigit 130 katao na bahagi ng isang class-action lawsuit laban sa Roman Catholic Archdiocese ng Quebec, kasama ang mga alegasyon ng sexual misconduct laban sa 96 na miyembro ng simbahan mula noong 1940.

Ngayon hindi na ako si F, ani Groleau sa isang pahayag sa maliit na grupo ng mga reporter na tinutukoy ang letra na ginamit para i-identify siya sa mga dokumento ng korte.

Ako si Paméla Groleau.

Si Ouellet ay isang prominenteng Vatican cardinal, na itinuring bilang isang potensyal na successor ng Santo Papa.

Itinanggi niya ang lahat ng alegasyon laban sa kanya at dinemanda si Groleau sa kasong defamation noong Disyembre, at humihingi ng $100,000 in damages.

Hindi kaagad tumugon si Ouellet sa kahilingan ng CBC/Radio-Canada na magbigay ang kardinal ng komento sa pamamagitan ng kanyang mga abogado.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.