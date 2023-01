Bakit ang cellphone bills ng Canadians ay mas mataas kaysa sa ibang bansa?

Inilalathala ng Rewheel, isang independent telecom research firm na nakabase sa Finland, ang mga ulat ukol sa mobile data processing sa 50 bansa sa buong mundo dalawang beses kada taon. Sa pinakahuling ulat na inilathala noong Mayo 2022, muli ay na-rank ang Canada bilang isa sa pinakamahal na bansa para sa wireless rates.

Ang cost-per-gigabyte sa Canada ay pitong beses na mas mahal kaysa sa Australia, 25 beses na mas mahal kaysa sa Ireland at France, at 1,000 beses na mas mahal kaysa sa Finland, ayon sa analysis. Kinalkula ng Marketplace ang data usage ng karaniwang mga ginagawa sa cellphone gamit ang cost-per-gigabyte analysis ng Rewheel upang ilagay ang mga numero na iyon sa perspektibo.

Halimbawa, ang pag-scroll sa Instagram sa loob ng limang minuto ay aabutin ng kalahating sentimo sa France, habang ito ay aabutin ng 20 sentimo sa Canada. Ang pagda-download ng kalahating oras na show mula sa YouTube ay aabutin ng walong sentimo sa Ireland at $1.03 sa Canada. Ang pagda-download ng isang buong season ng palabas na Wednesday mula sa Netflix ay aabutin ng humigit-kumulang $1.62 sa Australia at $10.22 sa Canada. (Lahat ng presyo ay nasa Canadian dollars batay sa Disyembre 1, 2022, exchange rates.)

PANOORIN | Wireless mobile plan costs sa buong mundo:

May underlying economics na jina-justify ang somewhat mas mataas na presyo sa Canada, ani Ben Klass, isang researcher sa Canadian Media Concentration Project at PhD candidate sa Carleton University. Ngunit sinabi niya na ang mga kompanya sa Canada ay sumosobra na.

Ang mga bansa na may parehong mababang population density tulad ng Scandinavian countries at partikular ang Austria … bagama’t may katulad na economics, ang mga bansang ito na pareho ang sitwasyon sa Canada ay nag-aalok pa rin ng mas mababang presyo para sa serbisyo, o para sa mas maraming amount ng data, aniya.

Sinabi ni Klass na ang gobyerno ng Australia ay gumawa ng mga hakbang para siguraduhin na ang market ay mas competitive, tulad ng pagpapahintulot sa foreign-owned companies na pasukin ang market.

Sinabi ni Klass na ang Canada ay nasa isang inflection point, at kailangan ng gobyerno na i-renew ang kanilang commitment para hikayatin ang kompetisyon sa industriya, o gumawa ng drastikong pagbabago sa lehislasyon para pigilan ang mas monopolistic na batas.

Hindi umupo si Francois-Phillipe Champagne, ang minister ng Innovation, Science and Industry at ang ministrong responsable para bantayan ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission at telecommunications industry, para sa isang interbyu sa Marketplace, pero sinabi niya sa isang pahayag na ang kanyang ministry ay committed na ipagpatuloy na gawin ang lahat ng makakaya nito para maging mas abot-kaya ang buhay para sa Canadians.

Hindi rin pumayag ang Bell, Telus at Rogers na lumahok sa isang on-camera interview sa Marketplace nang hiniling sa kanila na magkomento tungkol sa pricing, gayundin sa competitive tactics. Binigyang-diin ng Rogers na ang presyo ay bumaba na sa nakalipas na anim na taon, at parehong itinuro ng Rogers at Bell ang Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) para magkomento.

Sinabi ng Canadian Wireless Telecommunications Association CWTA sa Marketplace sa isang pahayag na mas magastos lang talaga magpatakbo ng wireless networks sa Canada kaysa sa ibang bansa, iginiit na ang Canada ay may maliit na population density na ginagawang mas mahirap ang pag-recover sa costs.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.