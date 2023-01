Kishida bumisita sa Canada para pag-usapan ang ekonomiya, trade, Tsina at Russia

Si Kishida ay mula sa Hiroshima, kung saan dama pa rin ang epekto ng unang paggamit ng mundo sa atomic weapons sa panahon ng giyera.

Sinabi ng kanyang mga opisyal na ang G7 meeting ngayong taon na magaganap sa Hiroshima — na halos nagunaw sa pag-atake ng Amerika noong 1945 na siyang nagpabilis sa pagtatapos ng Pangalawang Digmaang Pandaigdig — ay magiging symbolic sa konteksto ng kasalukuyang geopolitical tensions sa pagitan ng Moscow, Beijing at Washington.

Tinatapos ni Kishida ang isang world tour kung saan nagbiyahe siya sa Italy, France, U.K. at ngayon sa Canada bago ang G7 summit sa Mayo. Sinabi niya na gusto niyang panatilihin ang atensyon ng G7 sa Ukraine at sa economic fallout mula sa paglusob ng Russia.

Ang pagharap sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, na niyanig ang pinaka pundasyon ng international order, ang international community ngayon ay nasa isang makasaysayang turning point, ani Kishida sa isang video statement (bagong window) bago ang kanyang global tour.

Mariing tinatanggihan ng G7 … ang pagbabanta o paggamit ng sandatang nukleyar at itinataguyod ang pandaigdigang kaayusan batay sa tuntunin ng batas.

Bago ang kanyang face-to-face meeting kay Trudeau sa Parliament Hill, sinabi ni Kishida na wine-welcome niya ang bagong Indo-Pacific Strategy ng Canada, na inilahad ang mas malalim na pakikilahok ng Canadian military at economy sa rehiyon.

Wine-welcome ko rin ang lumalalim na pakikilahok at pakikipag-ugnayan ng Canada sa Indo-Pacific region. At inaabangan ko rin ang patuloy na pagpapatupad ng Japan-Canada Action Plan, at isulong din ang kooperasyon sa pagtugis sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng steady na implementasyon na iyon, sinabi ni Kishida sa pamamagitan ng isang interpreter.

Binaling naman ng Japanese prime minister ang kanyang atensyon sa enerhiya at ekonomiya.

Tayo ay nahaharap sa isang energy crisis at ang mga bansa sa buong mundo ay sinusubukan na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagtitiyak na may stable na suplay ng enerhiya gayundin, sa kabilang banda, ang de-carbonization, aniya. "At sa kahulugan na iyon, tiwala ako na gagampanan ng Canada ang isang pangunahing papel, bilang bansa na mayaman sa resources."

Ipinokus naman ni Trudeau ang kanyang talumpati sa lumalagong ekonomikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at binanggit ang malaking trade mission na magmumula sa Japan para tingnan ang critical minerals sa bansang ito — minerals na malaki ang demand para sa battery production. Ang Canada ay magpapadala rin ng isang trade mission sa Japan ngayong taon,” ani Trudeau.

Ang pagbisita ay isang magandang oportunidad para sa atin na ipagpatuloy ang mga pag-uusap na naganap sa maraming summits sa mga nagdaang taon tungkol sa regional security, sa global security, sa trade at economic growth, ani Trudeau.

Dumalo sina Trudeau at Kishida sa isang luncheon sa National Arts Centre bago humarap sa isang joint news conference bandang 2:30 ng hapon.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.