Hirap sa pagtupad ng New Year’s resolutions? Subukan ang In and Out list

Puwede mong isama ang anumang gusto mo, pero maraming tao ang kino-combine ang mga elemento ng objective-based resolutions sa mas malawak na range ng trends o mga layunin.

Sinabi ni Rachel Syme, isang writer para sa The New Yorker magazine, na hindi siya nagulat nang makita na nilagyan ng twist ng In and Out list ang New Year's resolution formula.

"Hindi talaga nagwo-work ang resolutions. Ito ay parang idealized idea ng mas magandang bersyon ng iyong sarili na puwede kang maging sa bagong taon, at mabilis itong natatapos pagsapit ng Pebrero. Samantala ang In and Out list ay isang fun thinking [at] writing exercise tungkol sa mga bagay na gusto mo, at hindi mo gusto, energy na gusto mong dalhin sa bagong taon," sinabi niya sa The Sunday Magazine.

Isang segment ng The Sunday Magazine, CBC Radio na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.