Canada, U.S. nangako ng bagong option para maayos ang NEXUS application backlog

Ang programang Nexus, na pinapagaan ang daloy ng mga tao sa Canada-U.S. border, ay natigil nang isinara ang mga opisina sa parehong panig ng border dahil sa COVID-19 na pandemya.

Ang Nexus card ay isang border pass para sa mas mabilis na pagtawid sa mga border ng Canada at Estados Unidos.

Ang alitan tungkol sa legal protections para sa U.S. border officers na nag-o-operate sa Canada ay nagdulot ng pagkaantala ng muling pagbubukas ng mga opisina ng Nexus sa bansa — nagresulta ito sa backlog na 300,000 applications.

Sinabi ng Canada Border Services Agency noong Martes na ang backlog ay nabawasan na ng humigit-kumulang 100,000 na aplikasyon pero ang bagong option ay magiging available sa spring para mas lalo pang bawasan ang wait times.

Ang bagong proseso ay pahihintulutan ang mga pasahero na kumpletuhin ang application interview sa Canada Border Services Agency CBSA officer sa mga opisina na malapit sa mga paliparan ng Canada. Ang mga aplikante ay magdadaan sa katulad na interbyu sa U.S. Customs and Border Protection (CBP) officer sa U.S. Customs bago mag-board ng flight papuntang Estados Unidos.

Dati, ang mga interbyu na ito ay nagaganap sa katulad na mga opisina sa Canada.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.