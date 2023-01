Istorya ng mga unang Pilipino na imigrante sa Alberta (Part 2)

Clem Tigley, Calgary, 1968

Si Clem Tigley ay isang retired electrical engineer na dumating sa Calgary noong Hulyo 1968.

Ang prayoridad ko ay trabaho. Nag-door to door ako para maghanap ng trabaho. Napakasuwerte ko na ang unang pinto na pinuntahan ko, isa sa mga engineering company sa Calgary noong panahon na iyon, ay binuksan ang kanilang pinto para sa akin.

Napakaraming nurses, mga single na kababaihan, sa Calgary noong panahon na iyon. At single din ako nung pumunta ako dito. 24 taong gulang lang ako noon, aniya.

“Bawat weekend may pagtitipon kaya naman ipinakilala ako sa kanila, at sa kabutihang-palad, ang asawa ko ay nasa grupo na iyon at ipinakilala ako sa kanya. At parang nag-click lang.

Nagdiwang kami ng aming ika-51 na wedding anniversary noong Enero 2021.

Mga Pilipino sa probinsya ngayon

Ayon sa 2021 Census ng Statistics Canada, may 216,710 na Pilipinong namumuhay sa Alberta ngayon.

Si Ida Beltran-Lucila, ang presidente ng Philippine Arts Council, ay nagtatayo ng isang digital database (bagong window) ng mga pangalan at petsa ng pagdating ng mga Pilipino na imigrante sa Alberta — pareho, aniya, ng sikat na passenger records sa Ellis Island.

Sa ngayon, ang pinakanaunang dumating na natagpuan ni Beltran-Lucila ay isang pamilya na nag-migrate mula sa Pilipinas sa Edmonton noong 1961.

Nakita niya na nakalista ang kanilang mga pangalan sa brochure ng isang event noong 1995 na ipinagdiriwang ang Filipino pioneers, pero wala sa komunidad ang nakakaalala sa kanila. Naniniwala si Beltran-Lucila na sila ay yumao na at ang kanilang mga kamag-anak ay lumipat ng ibang lugar.

Bahagi ng artikulo ni Danielle Nerman, CBC News