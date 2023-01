Canada bibili ng U.S. missile defence system para sa Ukraine

Ang balita ay ibinahagi sa North American Leaders' Summit sa Mexico City ngayong Martes, kasunod ng pagpupulong sa pagitan nina Prime Minister Justin Trudeau at Biden.

Nakasaad sa Prime Minister's Office PMO readout ng pagpupulong na sinabi ni Trudeau kay Biden na ang Canada ay bibili ng isang National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) para sa Ukraine.

Ang missile defence system ay magkasamang dinisenyo at dinebelop ng American defence company na Raytheon at Norway-based Kongsberg Defence & Aerospace.

Ang NASAMS ay nagbibigay sa air defenders ng isang tailorable, state-of-the-art defence system na maaaring i-maximize ang kanilang abilidad na kilalanin, i-engage at wasakin ang kasalukuyan at nagbabagong enemy aircraft, unmanned aerial vehicles at emerging cruise missile threats, saad ng Raytheon sa isang online information page.

Humiling si Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ng air defence systems (bagong window) sa kanyang request para sa military aid.

Sinabi ni Defence Minister Anita Anand na nakausap niya ang kanyang Ukrainian counterpart na si Oleksii Reznikov nitong unang bahagi ng Martes tungkol sa defence needs ng Ukraine.

Nakausap ko si Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov ngayong umaga at narinig directly: air defence systems ang top priority ng Ukraine, itinuweet ni Anand.

Kaya ang Canada ay bibili ng isang National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) mula sa Estados Unidos para i-donate sa Ukraine.

Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang readout tungkol sa bibilhing sistema, tulad ng presyo nito o ang inaasahan na delivery date.

Ang Canada ay nagbigay ng higit $34 bilyon na military at humanitarian aid sa Ukraine mula nang ipag-utos ni Russian President Vladimir Putin ang pinaigting na pagsalakay sa bansa noong Pebrero 2022.

Unang pagbisita ni Biden sa Canada

Sinabi ng readout na inimbitahan ni Trudeau si Biden sa Canada at ang presidente ay bibisita sa Marso. Hindi ito nagbigay ng lokasyon o petsa.

Ito ang magiging unang opisyal na pagbisita ni Biden sa Canada mula nang mahalal bilang presidente noong Enero 2021.

Kinumpirma ng readout mula sa White House ang tungkol sa pagbisita sa Marso.

Sa kurso ng pagpupulong, sinabi rin ng Presidente na inaabangan niya ang pagbiyahe sa Canada sa Marso ngayong taon, saad ng readout.

Sinabi ng Prime Minister's Office PMO readout na sina Trudeau at Biden ay nag-usap tungkol sa trade issues sa pagitan ng dalawang bansa, kasama ang "Buy America" policy (bagong window) ng administrasyon ni Biden at ang alitan tungkol sa softwood lumber (bagong window).

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.