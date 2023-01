Ang 2022 ay isa pang record na mainit na taon

Ito ay 0.3 C na mas mataas sa 1991-2020 average, at 1.2 C na mas mataas sa pre-industrial average (1850-1900), na ginawa itong ikawalong sunod na taon na ang temperatura ng mundo ay higit 1 C sa pre-industrial average.

Ang NASA at ang National Oceanic and Atmospheric Administration ay maglalabas ng kanilang magkasamang findings sa Enero 12, na marahil ay may parehong ranking o similar dito, tulad ng mga nakaraang taon.

Ang katotohanan na isa na naman itong taon na nasa top 10 ay hindi na nakakasorpresa para sa maraming tao, pero sinasabi ng mga eksperto na nakakabahala ang pagpapatuloy ng warming trend kahit nagaganap ang isang cooling phenomenon na tinatawag na La Nina.

Hindi pangkaraniwan na kahit may La Nina, na dapat ay nagdadala ng mas malamig na temperatura, na tayo ngayon ay nakatakdang kumpirmahin [bilang isa sa mga] pinakamainit na taon, ani Mélie Monnerat, ang project manager sa Intact Centre on Climate Adaptation ng University of Waterloo. Kahit na ang 2022 ay marahil hindi kasing init ng 2021, ito pa rin ay napakataas.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.