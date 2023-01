B.C. padadaliin ang pagkuha ng lisensya ng internationally trained nurses

Sinabi ni Premier David Eby na ang mga bagong hakbang ay susuportahan ang Canadian-trained nurses na nais bumalik sa trabaho, gayundin ang internationally trained nurses na nais mag-practise sa B.C.

May mga highly skilled at experienced nurses na nais magtrabaho sa ating sistema ngayon ngunit nahaharap sa mga balakid na pumipigil sa kanila mula sa paghahatid ng mga serbisyo na kailangan ng British Columbians, ani Eby sa kanyang news conference sa Langara College sa Vancouver noong Lunes.

Para sa Canadian-trained nurses, ang gobyerno ay mag-aalok ng pinansyal na suporta na hanggang $4,000 para ikober ang aplikasyon, assessment at eligible travel costs para sa mga kasalukuyang nurses na muling papasok sa sistema. Magkakaroon din ng hanggang $10,000 na bursaries para sa anumang dagdag na edukasyon na maaari nilang kailanganin para makabalik sa trabaho.

Para sa mga nurse na nagsanay sa ibang bansa, sinabi ni Eby na plano ng probinsya na gumastos ng $1.3 milyon para padaliin ang proseso ng pagkuha ng lisensya.

Sinabi niya na ang layunin ay bawasan ang registration waiting period mula sa kasalukuyang tatlong taon patungo sa pagitan ng apat at siyam na buwan.

Alam namin na ang journey sa pag-secure ng isang career health profession ay mas challenging para sa mga tao na bago sa ating bansa, ani Cynthia Johansen, CEO ng B.C. College of Nurses and Midwives.

Nais naming tulungan ang mga aplikante na makapagparehistro sa tamang nursing role sa lalong madaling panahon … na hindi makokompromiso ang kaligtasan ng publiko, dagdag pa niya, inilarawan niya ang kasalukuyang tatlong taong paghihintay ng international nurses na hindi katanggap-tanggap.

Ang probinsya ay gumawa ng katulad na anunsyo noong Nobyembre para suportahan ang mga doktor. (bagong window)

Noong panahon na iyon, sinabi ni Eby na plano ng gobyerno na triplehin ang bilang ng mga seat sa Practice Ready Assessment program pagsapit ng Marso 2024.

Pinahihintulutan ng programa ang internationally educated family doctors na maging lisensyado upang makapagtrabaho sa B.C., ilalagay sila sa rural at urban communities na nangangailangan ng mas maraming physicians at ire-require na magtrabaho sa lugar na iyon sa loob ng at least tatlong taon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.