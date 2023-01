Istorya ng mga unang Pilipino na imigrante sa Alberta (Part 1)

Aurora Dacanay, Taber, 1965

Nag-migrate si Aurora Dacanay sa Canada noong Agosto 1965 at ang kanyang unang trabaho ay isang guro sa Taber.

Sa abot ng aking nalalaman, ako ay isa sa mga unang Pilipino na dumating dito, ani Dacanay, na umalis ng Maynila noong tag-araw ng 1965 upang magtrabaho sa Alberta.

Dumating siya sa probinsya kasama ang dalawa pang Pilipino na guro — ang isa pumunta sa Lethbridge at ang isa sa Fort Macleod.

At habang si Dacanay ay tiyak na parte ng wave ng Filipino professionals — mga guro, nurse at inhinyero — na nag-migrate sa Alberta noong 1960s, wala sa kanilang komunidad ang makakapagsabi na may katiyakin kung sino nga ang nauna.

Pero naaalala ni Dacanay ang mga unang araw ng komunidad ng mga Pilipino sa Alberta, at sinabi na kapag napapakinggan niya at ng kanyang mga kaibigan na may bagong dating, sinasalubong nila ito.

Pupuntahan namin kaagad. Kasi nasasabik ka, tama? aniya.

Kaya magmamaneho kami papuntang Edmonton. Sasabihin ng landlady ko, ‘Aurora, it’s snowing. You know, there’s a blizzard.’ At hindi namin alam kung ano ang blizzard noong mga panahon na iyon. At naranasan namin na umikot ang aming kotse sa Highway 2 papuntang norte sa Edmonton.

Mas maliit ang Calgary noon, at ang Maynila ay papunta na sa pagiging isang megacity.

May humigit-kumulang 300,000 na tao noong panahon na iyon sa Calgary. Kung galing ka sa Maynila, talagang nakakagulat ito na karanasan. Pero napakaganda rin dahil sa wakas nakapunta na ako sa Canada at hindi ako makapaniwala na magtuturo ako rito — kasama ang lahat ng matatangkad na tao! Kaya isa talaga itong adventure.

Mga Pilipino sa probinsya ngayon

Ayon sa 2021 Census ng Statistics Canada, may 216,710 na Pilipinong namumuhay sa Alberta ngayon.

Si Ida Beltran-Lucila, ang presidente ng Philippine Arts Council, ay nagtatayo ng isang digital database (bagong window) ng mga pangalan at petsa ng pagdating ng mga Pilipino na imigrante sa Alberta — pareho, aniya, ng sikat na passenger records sa Ellis Island.

Sa ngayon, ang pinakanaunang dumating na natagpuan ni Beltran-Lucila ay isang pamilya na nag-migrate mula sa Pilipinas sa Edmonton noong 1961.

Nakita niya na nakalista ang kanilang mga pangalan sa brochure ng isang event noong 1995 na ipinagdiriwang ang Filipino pioneers, pero wala sa komunidad ang nakakaalala sa kanila. Naniniwala si Beltran-Lucila na sila ay yumao na at ang kanilang mga kamag-anak ay lumipat ng ibang lugar.

