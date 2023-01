Canada pumirma ng kasunduan para bumili ng F-35 fighter jets

Ang pinal na kasunduan para sa 88 na warplanes ay hindi maide-deliver hanggang 2026 at ang unang F-35 squadrons ay hindi magiging operational hanggang 2029, sinabi ng senior officials sa isang technical briefing bago ang anunsyo ng ministro.

Ang budget ng proyekto na $19 bilyon ay nanatiling pareho ng orihinal na prinoject ng mga Liberal nang sinabi nito na bibili ang gobyerno noong nakaraang taon. Si Anand at ang iba pang mga opisyal ay nag-stick sa projection bagama’t dramatikong pinataas ng inflation ang budget ng mga ibang pangunahing programa.

Sinabi ng isang senior defence official, na nagsalita sa background, na ang F-35 ay bibilhin in phases at ang unang bahagi ng kabayaran para sa apat na aircraft ay magiging $85 milyon US kada fighter jet.

Ang kasunduan ay kumakatawan sa dramatikong turnaround para sa Liberal na gobyerno, na nangako na hindi bibili ng F-35 at sa halip ay bibili ng mas murang fighter jet at gagamitin ang matitipid para palakasin ang navy.

Unang inanunsyo ng Conservative government ni dating Prime Minister Stephen Harper ang plano na bilhin ang jet na gawa ng Lockheed Martin noong tag-init ng 2010.

PANOORIN | Anand inanunsyo ang $19B na kasunduan para sa F-35s:

Ang plano ay isinantabi matapos umani ng batikos mula sa parliamentary budget officer at auditor general, ang gagastusin at kung nagsaliksik nga ba ang defence officials kung may iba pang aircraft na maaaring tugunan ang mga pangangailangan ng air force.

Sinabi ni Anand noong Lunes na, dahil naghintay, ang Canada ay makakabili ng isang proven aircraft na ginagamit na ngayon ng ibang kaalyado at ang teknolohiya na ginamit sa naturang stealth fighter ay nag-evolve na sa punto kung saan wala na itong mga isyu.

Ang F-35 ay nagkaroon — sa loob ng ilang taon — ng serye ng high-profile glitches at mechanical problems.

Sinabi ng pangalawang senior defence official, na nagsalita rin sa background ngayong Lunes, na kukunin ng Canada ang pinakahuling bersyon ng F-35 — Lot 18, Block 4 — na may pinaka-advanced technology.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.