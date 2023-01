Bagong B.C. program may insentibo sa newcomers na titira sa labas ng Metro Vancouver

Sa ilalim ng Provincial Nominee Program (bagong window) (PNP), sinumang imigrante na may karanasan sa pagtatrabaho sa labas ng Metro Vancouver Regional District ay maaaring mag-claim ng dagdag na puntos sa kanilang permanent residency application kung mayroon silang qualifying job offer sa lugar na iyon.

Sa ilalim ng pagbabago na ipinatupad noong Nobyembre 16 sa permanent residency program ng probinsya, sinimulang imbitahin ng Immigration Programs department ang mga dayuhang manggagawa upang makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya sa buong probinsya.

Mahigit 14,400 katao ang tinanggap sa probinsya sa ilalim ng Provincial Nominee Program PNP mula 2019 hanggang 2021, ayon sa federal (bagong window) figures.

Ipinapakita ng census figures na halos 78 porsyento ng mga imigrante sa B.C. mula 2016 hanggang 2021 ay piniling manirahan sa Metro Vancouver.

Sinabi ni Parwinder Singh, isang Abbotsford-based immigration consultant, na ang bagong sistema ay maaaring magbigay sa mga imigrante ng hanggang 25 na dagdag puntos sa kanilang Provincial Nominee Program PNP application, na 200 puntos ang required para maging kwalipikado.

Advocates winelcome ang pagbabago

Sinabi ni Gordon Shuster, ang direktor ng international education sa Okanagan College, isang post-secondary institution na may mga kampus sa southern Interior, na ang pagbabago sa mga requirement ay isang magandang bagay, dahil sa lumalaking bilang ng international students (bagong window) sa B.C.

Ang rehiyon ay may maraming oportunidad para sa trabaho, at pakiwari ng mga estudyante less expensive ito kaysa sa Metro Vancouver region, aniya.

Sinabi ni Queenie Choo, CEO ng S.U.C.C.E.S.S. — isang social services organization na tumutulong sa mga bagong imigrante — na mahalaga para sa mga industriya tulad ng health care at teknolohiya na maging available ang mga bagong trabaho sa mas maliliit na komunidad ng B.C. upang akitin ang mga imigrante, gayundin ang mas malawak na mga suporta.

Kailangan maging available ang mga serbisyo na ito sa mga tao na nakatira sa labas ng Metro Vancouver, aniya. “Ang sinasabi ko, maybe, ang settlement services, resettlement services para sa mga refugee.

Ang maintindihan ng mga newcomer ang sitwasyon at mga oportunidad para sa trabaho sa B.C. ay tiyak na makakatulong para isipin nila at ikonsidera ang destinasyon na kanilang pipiliin.

Ang ibang probinsya ay binibigyan din ang mga imigrante ng reward kung sila ay maninirahan sa labas ng mga pangunahing siyudad. Halimbawa, binibigyan ng Immigrant Nominee Program (bagong window) ng Ontario ang mga newcomer na maninirahan sa labas ng Greater Toronto Area.

Ang pederal na gobyerno ng Canada ay mayroon ding Rural and Northern Immigration Pilot project (bagong window) na sinusubukang akitin ang mga newcomer sa 11 na mas maliliit na komunidad sa buong bansa, kasama ang dalawa sa B.C.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo nina Sarbmeet Singh (bagong window), Akshay Kulkarni (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.