[Ulat] Kuya Jobert at Pambansang Kolokoy pinasaya ang mga Pinoy sa Atlantic Canada

Pinasaya ang pasok ng taong 2023 para sa mga Pilipino na nanood at nakitawa kasama ang kilalang komedyante na si Kuya Jobert at ang sikat na blogger at social media personality na si Pambansang Kolokoy sa isang show sa Halifax, Nova Scotia. Kinagiliwan din ang handog na Original Pilipino Music ng local performers sa gabi na puno ng kantahan at tawanan.