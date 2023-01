Trudeau, Biden magkakaroon ng bilateral talks bago ang North American summit

Sinabi ng ambasador ng Canada sa Estados Unidos sa CBC News ngayong Biyernes na inaasahan niya na pagdidiskusyonan ng dalawang lider ang nais nilang makita mula sa trilateral meeting na magaganap sa susunod na linggo.

Sinabi ni Kirsten Hillman na malamang dadaanan ng dalawa ang mahabang listahan ng bilateral issues, kasama ang mga alalahanin sa supply chain at ekonomikong kooperasyon, gayundin ang foreign policy issues tulad ng digmaan sa Ukraine, ang kalalabas pa lang na Indo-Pacific strategy ng Canada at ang Arctic.

Ang prime minister ay labis na nakapokus sa ating joint economy at sa pagpapalakas ng supply chains. Nagkaroon tayo ng record growth sa intra-North American trade nitong nakalipas na taon, at kaya nais niyang siguraduhin na ang diskusyon ay nakasentro sa pagpapatuloy ng trend na ito hindi lang pagkilala rito, ani Hillman sa isang interbyu ng The House sa CBC Radio na eere sa Sabado.

Ang mga lider ng North America ay nakatakdang magpulong sa kapitolyo ng Mexico simula Martes para sa mga diskusyon na kinokober ang mga isyu tulad ng climate change at supply chain issues. Ito ang unang pagpupulong ng tatlong lider in person mula noong 2021.

Iniulat ng Reuters noong Huwebes na inaasahan din na makikipagkita si Trudeau kay Mexican President Andrés Manuel López Obrador sa susunod na Miyerkules.

Hindi kaagad sumagot ang prime minister’s office sa kahilingan ng CBC News na kumpirmahin ng naturang opisina ang U.S.-Canada bilateral meeting.

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.