Presyo para sa navy, coast guard patrol ships lumobo sa $6.5 bilyon

Sinabi ng Public Services and Procurement Canada (PSPC) na ang pagbabago sa kontrata ay pinirmahan na sa Irving Shipbuilding Inc. ng Halifax, N.S., na nagpapahintulot upang madagdagan ang budget para sa mga militar na sasakyang-dagat at itinakda ang presyo ng kontrata para sa mga bapor ng coast guard.

Ang presyo para sa mga bapor ng navy ay tumaas na ngayon sa $4.98 bilyon mula sa naunang projection na $4.3 bilyon.

Ang kontrata para sa coast guard vessels ay itinakda sa $1.6 bilyon — nadagdagan ng $100 milyon mula sa numero na ipinanukala sa Parlamento noong nakaraang tagsibol.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.