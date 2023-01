[Ulat] Vaughan palalakasin ang ugnayang kultural, pang-ekonomiya sa Baguio City

Inaprubahan ng Vaughan City Council noong Disyembre ang isang resolusyon para makagawa ng cultural and economic mission sa naturang siyudad.

Kung mangyayari ito, maganda na boost ito para sa Filipino Canadians sa [City of] Vaughan at sa Baguio City, sabi ni Filipino Canadian Association of Vaughan (FCAV) President Erlinda Insigne.

Isang litrato na kuha kay Filipino Canadian Association of Vaughan President Erlinda Insigne [file]. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Inaasahan na limang katao ang bubuo sa delegasyon: tatlo mula sa elected na miyembro ng Vaughan City Council at dalawa naman magmumula sa tauhan ng lungsod. Wala pang partikular na buwan at petsa para sa kanilang biyahe patungo sa Baguio City.

Ang inaprubahan na resolusyon ay inihain ni Vaughan Regional Councillor Gino Rosati sa okasyon ng ika-25 anibersaryo ng Twinning Agreement sa pagitan ng City of Baguio at Vaughan.

Dumalo sa sesyon ng Vaughan City Council sina Consul General Orontes Castro, kanan, Filipino Canadian Association of Vaughan President Linda Insigne, gitna, at FCAV adviser Lurvie Deblois, Disyembre 2022. Litrato: courtesy: PCG Toronto

Ang ugnayan ng Lungsod ng Vaughan at Baguio City ay isa sa pitong ‘Friendship’ at ‘Twinning Agreements’ ng Vaughan sa iba-ibang bansa. Maliban sa Pilipinas, may friendship agreements ang Vaughan sa Sora sa Italy (1992), Ramia sa Israel (1993), Sanjo sa Japan (1993), Yangzhou sa China (1995), Baguio City sa Pilipinas (1997), Delia (1998) at Lanciano (2002) sa Italy.

Ang mga kasunduang ito ay bahagi ng international partnership programs ng City of Vaughan para ikampanya ang kamalayan sa mga pandaigdigang isyu, bumuo at pagtibayin ang ugnayan at paggalang sa bawat panig at isulong ang kaunlaran sa ekonomiya ng siyudad.

Ayon sa Filipino Canadian Association of Vaughan FCAV , magkahiwalay na opisyal na nagpadala ng delegado sa Baguio City ang Vaughan noong 2009 at 2013.

Ayon naman sa konsulado sa Toronto, ang plano na palawakin ang ugnayan sa kalakal sa pagitan ng dalawang lungsod ay unang napag-usapan noong 2020 bago magpandemya. Hindi inasahan, dumating ang COVID ilang buwan matapos nun. Nagkaroon ng pagkaantala para sa dagdag pa sana na mga diskusyon. Pero ako ay natuwa nang magpunta ang vice mayor ng Baguio kasama ang ibang city councillors at nagkaroon ng usapan, sabi ni Consul General Orontes Castro.

Isang litrato na kuha kay Consul General Orontes Castro habang nagtalumpati sa ginanap na ugnayan sa Toronto [file]. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Hinihintay pa ng tanggapan ng konsulado ang detalye sa espisipiko na itineraryo ng delegasyon na pupunta sa Baguio ngayong taon.

Ang purpose ay e-explore ang partnership opportunities sa pagitan ng dalawang lungsod. Palaging ibinabase ito sa friendship agreement, dahil ito ang tanging dokumento o kasunduan na gumagabay sa dalawang siyudad. Ang listahan ng partisipante ay hinihintay pa namin para sa kumpirmasyon sa kumpletong listahan mula sa City of Vaughan. Nakahanda kami na alalayan ang City of Vaughan pagdating sa kinakailangan sa protocol at sa iba pang kakailanganin kasama na sa airport, ani Consul General Castro sa panayam sa kanya ng Radio Canada International.

'Twinning agreement'

Naipasa ang resolusyon 410 ng Baguio City Council noong Nobyembre 1996 para sa sisterhood sa City of Vaughan sa Ontario, Canada.

Nagpunta sa Baguio City sa Pilipinas si dating Vaughan Mayor Lorna Jackson at ginanap ang pirmahan sa friendship agreement kasama si dating Baguio City Mayor Mauricio Domogan noong Abril 25, 1997.

Nasundan ito ng isa pang pirmahan sa ugnayan ng dalawang lungsod na ginanap naman sa Lungsod ng Vaughan, Canada noong Oktubre 30, 1997.

Umaasa si Filipino Canadian Association of Vaughan FCAV President Erlinda Insigne na makakatulong ang gaganapin na cultural at historical mission ng delegado ng Vaughan ngayong 2023 para lumakas ang kalakal gaya ng industriya ng tradisyonal na paghahabi o weaving sa Baguio City.