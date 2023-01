Marcos Jr. sinabi kay Xi na layunin niyang isulong ang malayang foreign policy

Binigyang-diin ko kay President Xi na layunin ng aking administrasyon na isulong ang isang independent foreign policy, na tayo ay more than willing na makipag-cooperate whenever possible sa paghahangad ng kapayapaan sa rehiyon at sa pambansang interes ng aming dalawang bansa, sinabi niya sa kanyang arrival speech sa Maynila kasunod ng pagbisita sa Beijing ngayong Huwebes.

Lumipad ang pangulo sa Tsina noong Martes para sa tatlong araw na state visit. Inaasahan na mapag-uusapan sa kanyang pagbisita ang isyu tungkol sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at Tsina sa South China Sea.

Kini-claim ng Tsina virtually ang buong South China Sea at hindi pinansin ang 2016 ruling ng tribunal sa The Hague na pinabulaanan ang claims ng Beijing sa naturang teritoryo sa karagatan. Ang kaso ay isinampa ng Pilipinas, na sinabi na dinebelop ng Tsina ang pinag-aagawan na reefs sa artificial islands na may airplane runways at iba pang istruktura kaya ito ngayon ay kahawig ng mga base militar.

Bukod dito, kasama rin ni Marcos Jr. ang isang malaking business delegation upang hingin ang kooperasyon ng Tsina sa iba’t ibang area kabilang ang agrikultura, enerhiya, imprastraktura, kalakalan at pamumuhunan, at people-to-people exchanges.

Ayon sa press release ng Office of the Press Secretary ng Gobyerno ng Pilipinas, nasaksihan ng Maynila at Beijing ang paglagda sa 14 na bilateral agreements na palalawakin at palalalimin ang ugnayan ng dalawang bansa sa maraming vital areas.

Sinabi rin ng ahensya na nakakuha si Marcos Jr. ng USD 22.8 bilyon na halaga ng investment pledges mula sa Chinese companies na dumalo sa mga pagpupulong.

Isang artikulo ng Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.