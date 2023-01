Bakit maaaring "madaig" ng XBB.1.5 ang ibang COVID-19 subvariants

Mula noon, ang variant ay gumawa ng isang pamilya ng labis na nakakahawang mga pinsan ng virus. Ang ilan naging sanhi ng waves ng mga impeksyon; ang iba naman bigla na lang nawala.

Kamakailan, ang ilang mutated version ng orihinal na Omicron ay tila nakakulong sa isang maselang proseso para maging dominante.

Sa Estados Unidos, tila mayroon na nanalo: ang XBB.1.5.

Ang Omicron offshoot ay mabilis na kumakalat sa naturang bansa, at sinasabi ng U.S. Centers for Disease Control na malapit na nito maabot ang humigit-kumulang 40 porsyento ng COVID-19 cases. Samantala, ipinapahiwatig ng surveillance data sa U.K. na kumakatawan ito sa 1 sa 25 na COVID-19 cases, at maaaring maging susunod na dominanteng strain kalaunan.

Ang sitwasyon sa Canada ay hindi malinaw, dahil sa delays sa data collection mula sa mga probinsya nitong nakaraang holidays.

Sa ngayon, masyado pa maaga para sabihin kung ang XBB.1.5 variant ay dumadami sa Canada, sinabi ng Public Health Agency of Canada (PHAC) sa CBC News sa isang pahayag noong Martes. Pagkatapos ng isang araw, sinabi ng Public Health Agency of Canada PHAC na nagkaroon ng 21 detections ng XBB.1.5 sa Canada — bagama’t ang kabuuang tally, batay sa pinakahuling available na provincial at regional surveillance, ay tila mas mataas.

Mula noong Miyerkules, 12 kaso ng XBB.1.5 ang na-detect sa British Columbia sa Vancouver Coastal Health at Fraser Health regions, ayon sa B.C. Provincial Health Services Authority.

Inaasahan ko na kalaunan [ang XBB.1.5] madadaig ang kasalukuyang predominant na BA.5-derived lineages sa Canada, sinulat ni Art Poon, isang propesor sa viral evolution at bioinformatics sa Western University sa isang email sa CBC, bagama’t may ibang lineages na inaasahan natin na lalago rin in frequency.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.