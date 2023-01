Bagong COVID-19 subvariant XBB 1.5 iniulat ng mga opisyal sa B.C.

Ayon sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention (bagong window), ang XBB 1.5 subvariant ay nag-a-account para sa mahigit 40 porsyento ng mga bagong kaso sa bansa, na sanhi ng 1.3% ng mga bagong kaso noong nakaraang buwan lamang.

Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry na ang XBB 1.5 ay na-identify sa humigit-kumulang limang tao sa B.C. bago mag-Pasko, at inaasahan niya na tataas ang bilang na iyon.

Hindi ito mabilis na tumataas dito, pero ito ay isa sa mga subvariant na alam natin na pwedeng dumami, partikular sa mga lugar kung saan mayroon kang mababang vaccination rates, sinabi niya kay The Early Edition host Stephen Quinn.

Iminungkahi ni infectious disease specialist Dr. Brian Conway na ang bagong variant ay malapit na dominahin ang COVID-19 na pandemya sa stage na ito.

Malamang magiging sanhi ito ng pagtaas sa bilang ng mga kaso na makikita natin sa komunidad sa hinaharap, at ito ay magiging on a worldwide basis, aniya.

Habang kaunti pa lamang ang nalalaman tungkol sa XBB 1.5 sa puntong ito, sinabi ni Henry na maaari itong kumalat nang mabilis. Hindi katulad ng ibang earlier strains ng COVID-19, na nakadikit sa iyong mga baga, ang mas bagong variants ay nakadikit sa upper airways, ibig sabihin hindi nito kailangan mag-travel ng malayo sa loob ng katawan, aniya.

Sa nakaraang buwan, ang hospitalizations dahil sa COVID-19 ay tumaas ng bahagya, pero sinabi ni Henry na ang XBB 1.5 ay hindi pinataas ang hospitalization rates — sa halip, aniya, mas maraming tao ang hindi masyadong seryosong nagkakasakit.

Ito ang isa sa mga bagay na hinahanap natin: sanhi ba ito ng mas maraming tao na malubhang nagkakasakit? Nakakaiwas ba ito sa proteksyon na mayroon tayo mula sa bakuna o sa dating pagkakaroon ng impeksyon o kombinasyon nito? Sa ngayon walang ganoon na ebidensya, ani Henry.

Pero kailangan pa rin natin magbantay.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Courtney Dickson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.