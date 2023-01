Prescription para sa Paxlovid dumoble sa Ontario nang payagan magreseta ang pharmacists

Ngunit sinasabi ng mga pharmacist at eksperto na may mga barrier na ginagawang mahirap o imposible para sa ilang pasyente na makakuha ng Paxlovid mula sa parmasya, kasama ang istriktong eligibility criteria, mga hamon sa staffing at kakulangan sa access ng mga pharmacist sa medikal na impormasyon.

Ipinapakita ng probinsyal na datos na 4,342 courses ang naipamahagi sa linggo na inanunsyo ang polisiya ni Health Minister Sylvia Jones noong Disyembre 8 — doble noong nagdaang linggo bago ang anunsyo at ang pinakamataas na weekly number mula nang maging available ang naturang gamot, ayon sa opisina ng ministro.

Ang bagong prescribing policy, na naging epektibo noong Disyembre 12, ay isang paraan upang palawakin ang access sa gamot, taasan ang proteksyon para sa pinaka-vulnerable at paluwagin ang pressure sa mga ospital.

Naganap ito matapos iulat ng CBC News noong Setyembre ang mababang usage rate para sa Paxlovid sa buong bansa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.