Lalaking nag-tweet ng threats, terrorist hoaxes laban sa Hill, embassies kinasuhan

Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police ngayong Martes sa isang news release (bagong window) na napag-alaman ng National Security Enforcement Team ang Twitter threats noong Nobyembre 8 laban sa Hill, sa Department of Defence at sa American at Chinese embassies.

Ang lalaki ay sinampahan ng four counts each ng pag-convey ng terrorist hoax (bagong window), pagbabanta na papatayin o sasaktan ang tao at pagbabanta na susunugin, sisirain at wawasakin ang ari-arian.

Siya ay pinakawalan sa hindi tinukoy na mga kondisyon at nakaiskedyul na magpakita sa korte sa Enero 18.

Ang team na nanguna sa imbestigasyon at pag-aresto (bagong window) ay binubuo ng Royal Canadian Mounted Police RCMP , probinsyal at lokal na pulisya at pederal na mga ahensya, na ang layunin ay kolektahin at i-analyze ang impormasyon tungkol sa extremist at national security threats.

Kaugnay na ulat

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.