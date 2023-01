Rekord na bilang ng newcomers sa Canada naitala taong 2022

Ito ang pinakamataas na bilang ng mga taong natanggap sa isang taon sa kasaysayan ng bansa, sinabi ni Federal Immigration Minister Sean Fraser sa isang pahayag.

Ang Canada, na nangakong tatanggapin ang humigit-kumulang 431,000 na newcomers noong 2022, ay tumanggap ng mga aplikasyon sa imigrasyon mula sa 405,000 katao noong 2021.

Ang huling pagkakataon na tinanggap ng Canada ang napakaraming bilang ng mga newcomer ay noong 1913. Isang quote mula sa Sean Fraser, Federal Minister of Immigration

Ayon sa mga detalye, sa loob ng isang taon tinanggap ng Canada ang 241,850 katao mula sa economic immigration program, 105,000 mula sa family reunification program, 76,545 refugees, pati na rin ang 8,250 na iba pang mga tao para sa humanitarian reasons.

Ang krisis sa kalusugan ay nagdulot ng malaking pagkaantala at mahabang delays sa pagpoproseso ng mga immigration files sa bansa. Gayunpaman, tinitiyak ng Canada na malulutas ang sitwasyon, habang ang mga delay kaugnay ng pandemya ay bumaba ng halos kalahating milyon sa loob ng apat na buwan.

Upang mas gawing efficient ang sistema nito, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na nag-hire at nag-train ang departamento ng mga bagong empleyado, pinasimple ang mga proseso at sinamantala ang mga teknolohiya ng automation.

Dumoble ang dami ng cases sa 2022

Noong 2022, ang Canada ay nagproseso ng 5.2 milyong permanent residence, temporary residence at citizenship applications, halos dalawang beses na mas maraming aplikasyon kaysa 2021, ayon sa federal minister.

Noong Nobyembre 1, inihayag ng pederal na gobyerno ang intensyon nitong pataasin ang bilang ng mga imigrante na pumapasok sa Canada na may layuning 500,000 bawat taon pagsapit ng 2025, na nakatuon sa pang-ekonomiyang imigrasyon – batay sa mga propesyonal na kasanayan o karanasan sa trabaho ng mga aplikante.

Ito ay, ayon kay Minister Fraser, isang kinakailangang hakbang upang matiyak ang pag-unlad ng ekonomiya ng Canada, habang ang bansa ay nahihirapan sa kakulangan ng mga manggagawa. Humigit-kumulang isang milyong posisyon ang bakante sa bansa.

Noong nakaraang Oktubre, iniulat ng Statistics Canada na ang rekord na 23% ng mga naninirahan sa bansa ay mga landed immigrant o permanent resident, na siyang pinakamataas na porsyento sa talaan at pinakamataas sa mga bansa ng G7.

Hinuhulaan ng Statistics Canada na sa 2041, halos 34% ng mga Canadian ay magiging mga imigrante.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.