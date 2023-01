Bagong batas pinigilan ang health-care worker na bumili ng bahay sa Quebec

Ngunit ang isang bagong federal housing law ay pinipigilan siya na tuparin ang pangalawang bagay sa listahan na iyon.

Kailangan nila ang aming labour, aniya. Tinanggap kami para sa aming labour pero pinagbawalan na i-access ang property.

Ang bagong batas ay ipinatupad noong Enero 1.

Ang mga non-residents ay pinagbabawalan na bumili ng bahay sa Canada hanggang 2025.

May ilang exceptions, kasama ang Canadian citizens at permanent residents, ilang international students, refugees, diplomats at temporary workers na nakapag-file ng kanilang taxes sa Canada sa loob ng tatlo sa apat na nagdaang mga taon.

Si Carbonara ay may temporary work visa mula pa noong Marso.

Siya ay naghahanap ng bahay na bibilhin sa Longueuil, Que., sa South Shore ng Montreal.

Umaasa kami na manatili rito sa matagal na panahon, pero ang batas na ito ay maaaring i-jeopardize ang aming imigrasyon, aniya.

Sa isang pahayag, sinabi ng Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) na ang exceptions na inihain ng pederal na gobyerno ng Canada ay makatwiran.

Ang shortage ng supply ay ginawang mahirap para sa maraming Canadians ang makahanap ng abot-kayang lugar para manirahan sa kanilang mga komunidad, at ang speculative foreign investment sa housing market ay pinalala ang problemang ito, ani Canada Mortgage and Housing Corporation CMHC spokesperson Leonard Catling.

Ang layunin ng temporary prohibition na ito ay tiyakin na ang housing ay gagamitin upang tirhan ng Canadians, sa halip na gamitin bilang speculative investments ng foreign investors.

Basahin ang iba pang detalye ng istoryang ito (bagong window).

Kaugnay na ulat

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.