Pinoy couple na nagbakasyon isinilang ang 1st baby ng Niagara Health

Naramdaman nina Ella Gabayan at Joseph Ong na malayo-layo pa sila mula sa expected arrival ng kanilang baby sa Enero 23 upang pumunta sa Niagara Falls para magbakasyon at salubungin ang Bagong Taon, ayon sa press release ng Niagara Health.

Gayunpaman, malinaw na paggising ni Gabayan noong madaling araw ng Enero 1 ay humilab na ang kanyang tiyan at may ibang plano pala ang kanilang baby.

Akala nila ay makakapag-drive pa sila pabalik ng Mississauga para manganak sa kanilang home hospital; gayunpaman, na-realize nila na hindi na sila aabot. Ilang exit lang ang kanilang layo mula sa ospital kaya nag-detour sila sa St. Catharines site, ayon sa release.

Ang kanilang baby boy ay ipinanganak ng 5:30 ng umaga — minarkahan ang unang sanggol na ipinanganak sa Niagara Health centre ngayong 2023 — na may timbang na limang pounds. Siya ang bunsong kapatid ng pitong taong gulang na si Ethan.

Parang surreal pa rin, ani Gabayan sa Niagara Health noong Linggo.

“Kagabi lang nanonood ako ng fireworks at nagsasaya sa labas, at ngayon hawak ko na ang baby ko. It's amazing."

Sa tingin ko excited lang siya na makita ang mundo, ani Ong.

Bahagi ng artikulo ni Aura Carreño Rosas (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.