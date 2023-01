1st Indigenous-owned bioenergy facility sa Canada, nagbukas na

Si Opikokew, 44, ay isang process operator, mino-monitor niya ang 980 alarms sa isang computer system na tina-track ang bawat bahagi ng $100 milyon na pasilidad — mula sa wood chips na nanggagaling sa kalapit na sawmill hanggang sa kuryente na napupunta sa humigit-kumulang 5,000 na bahay.

Si Paul Opikokew, kaliwa, sa loob ng control room. Litrato: CBC News / Chanss Lagaden

Bago ito, isang bagay na excited ako dahil ito ay bagong teknolohiya at mabuti para sa kalikasan, sinabi ni Opikokew sa CBC News sa isang interbyu sa pasilidad na nasa labas ng bayan ng Meadow Lake, 250 kilometro hilagang-kanluran ng Saskatoon.

Si Opikokew, na lumaki sa Canoe Lake Cree Nation, ay nagagalak na ang NorSask Forest Products, ang pinakamalaking sawmill na pagmamay-ari ng First Nations sa Canada, ay iiwanan na ang isang dirty habit.

Sa loob ng 50 taon, sinusunog lamang ng sawmill ang kanilang wood waste — kasama ang bark, wood, chips at sawdust — na kilala bilang isang beehive burner. Ang free-standing na conical steel structure, na sanhi ng polusyon sa hangin, ay phased out o ipinagbawal na sa maraming parte ng Canada.

Ang beehive burner ay isang conical-shaped incinerator na ginagamit para sa disposal ng wood residue. Litrato: Tina Rasmussen

Gayunpaman, patuloy na naglalagay ang NorSask Forest Products ng 56,000 na tonelada ng tirang kahoy sa loob ng lumang incinerator, na bumubuga ng usok at abo.

Ang Meadow Lake Tribal Council (MLTC), na binubuo ng siyam na First Nations sa hilagang-kanlurang bahagi ng Saskatchewan — kasama ang band ni Opikokew — ay naging part-owner ng NorSask sawmill noong 1988, at naging sole owner noong 1998. At habang ipinagmamalaki nito ang pag-generate ng mga trabaho at kita para sa kanilang mga komunidad, ang beehive burner ay naging mantsa sa kanilang environmental record.

Pero binago ang lahat ng iyon ng bioenergy centre.

Sa tuwing susunugin ang kahoy, nagpo-produce ito ng greenhouse gas emissions. Gayunpaman, gumagamit ang bioenergy plant ng air pollution control devices, kabilang ang isang filter na nag-aalis ng particulate matter at ang napakataas na temperatura ng combustion na bine-break down ang masamang pollutants sa abo na ibinebenta sa mga farmer.

Sinabi rin ng iba na ang replacement forests ay dahan-dahan din na sisipsipin ang anumang carbon dioxide na inilabas kapag ang wood waste ay sinunog para sa enerhiya, na ginagawa ang buong proseso na carbon neutral.

Hindi lahat ng bioenergy facilities ay ipinagdiriwang ng lahat. Gayunpaman, gumagamit ang pasilidad ng tirang kahoy na pinutol na para gawing lumber na ginagamit para magtayo ng mga bahay o gumawa ng furniture.

Kuryente para sa humigit-kumulang 5,000 na bahay

Sa CBC News crew unang ipinakita ang bioenergy facility, na ngayon ay operational na matapos ang ilang buwan na delays.

Sa pamamagitan ng isang maliit na bintana, posibleng makita ang blazing red combustion chamber, kung saan ang temperatura ay naabot ang halos 1,000 degrees C. Ang apoy ay dahan-dahan na iniinit ang mga tubo na pinuno ng thermal oil, at ang heat energy na iyon ay kinokonvert sa electrical energy.

Ang MLTC Bioenergy Centre ay gumagamit ng combustion furnace na sinusunog ang wood waste sa 970 C at thermal oil heat exchangers upang mag-generate ng heat at power. Litrato: CBC News / Bonnie Allen

Ang Meadow Lake Tribal Council MLTC Bioenergy Centre ay nag-generate ng 8.3 megawatts ng kuryente, 6.6 ang napupunta sa provincial grid, na binili ng SaskPower, at ginagamit upang magkaroon ng kuryente ang humigit-kumulang 5,000 na bahay. Ang natitirang enerhiya ang nagpapatakbo sa bioenergy centre at pinaiinit ang sawmill kiln na tinutuyo ang lumber.

Sinabi ng Meadow Lake Tribal Council MTLC business team na umaasa ito na ang bioenergy facility ay kikita paglipas ng panahon na maibabalik sa kanilang komunidad upang suportahan ang kalusugan, edukasyon at housing programs.

Bahagi ng artikulo ni Bonnie Allen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.