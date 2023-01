Avengers star Jeremy Renner kritikal ang kondisyon matapos maaksidente

Si Renner, 51, ay nasa kritikal na kondisyon bagama’t siya ay stable, sinabi ng kinatawan ng aktor. Walang ibang detalye ang ipinahayag tungkol sa extent ng injuries ni Renner.

Ang aktor ay may bahay sa Nevada, ngunit hindi malinaw kung saan siya nasaktan. Gumanap si Renner bilang Hawkeye, isang sharp-shooting member ng superhero Avengers squad sa mundo ng pelikula at telebisyon ng Marvel.

Siya ay isang two-time Oscar nominee, na nagkaroon ng back-to-back nods para sa The Hurt Locker at The Town. Naging household name ang ngalan ni Renner matapos gumanap bilang isang bomb disposal specialist sa Iraq sa 2008 na pelikulang The Hurt Locker.

Sinemento naman ng The Avengers noong 2012 ang aktor bilang parte ng grandiyosong storytelling ambitions ng Marvel, kung saan ang kanyang karakter ay lumabas sa ilang sequels at nakakuha rin ng sariling Disney+ series na pinamagatang Hawkeye.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.