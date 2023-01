Ano’ng dapat abangan sa ekonomiya ng Canada ngayong 2023?

Sinabi ng analysts na nagbabadya ang isang recession, ang unemployment ay inaasahan na tataas, habang ang lahat ng presyo ay mananatiling mataas at lalamunin ng interest rates ang ating purchasing power.

Ang 2022 ay naging transition sa isang environment na mas mataas ang presyo at isang environment na mas mataas ang interest rates. Ang 2023 ay magiging taon kung saan kailangan nating mamuhay kasama ang mga ito buong taon, ani Royce Mendes, ang managing director ng Desjardins Capital Markets.

PANOORIN | Ano ang dapat asahan mula sa inflation, food at housing costs sa 2023:

Kahit ang seasoned forecasters ay sinasabi na isa itong tricky period para i-navigate. Ang ekonomiya ay puno ng kontradiksyon at maingay ang datos.

Tinukoy ni BMO chief economist Douglas Porter na ang pagwawakas ng pandemic-related restrictions na naging pabigat sa ekonomiya, ang lumobong mga presyo at ang patuloy na lakas ng labour market ay ilan lamang sa countervailing forces at play.

Sa hinaharap, sinabi niya na ang inflation ay patuloy na dodominahin ang kuwento ng ekonomiya ngayong 2023. Ipinapakita ng forecast ng BMO na ang inflation ay mananatiling mataas, lalo na sa unang kalahati ng taon.

Hula niya na ang Bank of Canada ay may isa pang rate hike na nakatakda para sa Enero at iho-hold na ang rates sa 4.5 porsyento para sa natitirang bahagi ng 2023.

Lahat ng ito ay patuloy na magiging pabigat sa paglago. Sinabi rin ni Porter na ang phenomenon na ito ay hindi lamang nangyayari sa ekonomiya ng Canada.

Sa tingin ko ang global economy as a whole ay mahihirapan pa ring lumago ngayong taon. Sa palagay ko ang ekonomiya ng Estados Unidos ay magiging essentially flat sa mga darating na taon. So, haharapin ng exports ang kaunting hamon, sinabi ni Porter sa CBC News. Basahin ang iba pang detalye ng istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.