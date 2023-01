Toronto PCG nag-alay ng bulaklak sa ika-126 anibersaryo ng pagkabayani ni Jose Rizal

Mula kaliwa-kanan: alternate Secretary to the Consul General Marissa M. Argueza, Consular Assistant Marilyn V. Galanza, Collecting Officer Maria Jesusa P. Santillan, and Communications Officer Errol Y. Reyes naglagay ng bulaklak sa Disyembre 30, 2022 sa busto ni Dr. Jose P. Rizal sa Sentro Rizal-Toronto.

Litrato: Philippine Consulate General Toronto