May epekto ba ang ban sa foreign-buyer ng bahay sa Canada para gawin ito na abot-kaya?

Pero maraming eksperto sa real estate at polisiya sa pabahay ang hindi kumbinsido na ang dalawang-taon na ay may malaking epekto sa presyo ng mga bahay- dahil ang mga non-resident buyers ay kukunti lang, at marami ang ma-exempt.

Limitado ang datos sa data tracking ng banyaga na bumili at nagmay-ari sa buong Canada. Sinukat sa Canadian Housing Statistics Program noong 2020 ang apat na probinsya at isang teritoryo — ang pinakahuling taon na mabatayan — nasa dalawa hanggang anim na porsyento (bagong window) sa residential properties ay may nagmay-ari na non-resident owner.

Gaano karami ang foreign-home ownership sa Canada

Proporsyon sa residential properties na isa o higit pa na nagmay-ari non-resident noong 2020

Ang datos sa mga syudad ay tumutukoy sa census metropolitan areas maliban sa Yellowknife at Whitehorse. Walang datos para sa mga probinsya at teritoryo na kulay grey. Litrato: Mapa: Graeme Bruce | Source: Statistics Canada CBC News

Sa malakas na bentahan ng bahay sa British Columbia, nasa 1.1 porsiyento lang sa transaksyon noong 2021 na may foreign buyer — bumaba mula sa tatlong porsiyento noong 2017.

Sinabi naman ng gobyerno ng Ontario na nakita ang ‘downward trend’ sa mga banyaga na bumibili ng ari-arian nung sinimulan na buwisan ang non-resident noong 2017.

Tumanggi si Finance Minister Chrystia Freeland sa maraming requests para siya ay makapanayam. Sa isang pahayag, sinabi ng spokesperson ni Freeland: Ang mga bahay ay dapat tirahan para sa mga Canadian at hindi investment asset ng dayuhan.

Sa impormasyon na binigay ng Canada Mortgage and Housing Corporation sa CBC News ay tila hindi gumawa ang gobyerno ng modelling sa potensyal na epekto sa merkado ng pabahay at sa presyo.

Sino at ano ang exempt

Ang Canada citizens at permanent residents ay exempt sa ban. Ang iba na naghahanap ng mabibili ay mahaharap sa magkaiba na mga patakaran.

Ang international students at foreign workers ay pinapayagan bumili ng isang property, kung sila ay nakatira na sa Canada sa loob ng ilang taon, na intensyon nila ang maging permanent resident. Para workers, kailangan nagtrabaho na sa Canada ng tatlo sa apat na taong nakalipas bago makabili, habang ang ang international students ay kailangan nasa Canada sa 244 araw kada taon sa nakalipas na limang taon bago payagan makabili. Hindi papayagan ang international students na makabili ng ari-arian sa halagang hihigit sa $500,000.

Ang mga banyaga na may temporary resident status, refugee, diplomat, consular staff at miyembro ng international organizations at naninirahan sa Canada ay pupwedeng bumili ng ari-arian, nang walang restriksyon.

Sa ilalim ng ban, ang non-Canadian entities, gaya ng overseas corporations at foreign-controlled Canadian entities ay sakop sa ban.

Ang patakaran ay para lang sa residential property na may tatlo o mas kaunting parte sa tirahan na units. Hindi rin kasama ang mga residential property sa lugar na hindi gaanong matao. Ang recreational properties — gaya ng cottage, cabin at iba pang bahay bakasyunan — ay hindi sakop ng ban.

Ang recreational properties, gaya ng bahay-bakasyunan, hindi kasama sa ban sa non-resident buyers. Litrato: (Jonathan Hayward/The Canadian Press)

Ang non-resident buyers ng bahay na labag sa ban - o mga realtor at abogado na tumutulong sa kanila - maaaring mahatulan, at pagmultahin ng aabot sa $10,000. Ang federal government ay pwede hingin sa superior court ng probinsya kung saan naroon ang bahay na ipagbili ito.

Nag-alala ang Canadian Real Estate Association (CREA) sa maaaring karagdagan na gastos at potensyal na problemang legal na haharapin ng realtors para siguraduhin ang kwalipikasyon ng bibili at sa property.

Dahil sa batas na ito, asahan ng mga bibili na mas marami ang itatanong ng realtors at hihingi ng karagdagan na dokumento mula sa lahat ng mga kliyente, sabi ng ng spokesperson ng CREA sa isang pahayag.

Isang artikulo ni Laura Mcquillan na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.