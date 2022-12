Bahay sa Hamilton nasunog, 2 katao, 2 bata patay, ayon sa awtoridad

Dalawa sa namatay ang nasa tamang edad at dalawang bata ang kasama sa mga nasawi noong Huwebes ng gabi, ayon sa awtoridad.

Ayon sa Hamilton Fire Department nakatanggap sila ng maraming tawag pasado alas 11 ng gabi na isang gusali sa 14 Derby Street, malapit sa Upper Gage Avenue at Rymal Road.

Sinabi ng first responders na ang yunit gitna sa hanay ng townhouses ang pinagmumulan kung saan makikita ang makapal na usok at apoy sa harap at likod ng bahay, sabi ni Fire Chief Dave Cunliffe sa isang release.

Mabilis na sinimulan ng aming tauhan ang paghalughog sa loob at ang ginagawang pigilan ang apoy sa harap at sa likod ng yunit, ani Cunliffe.

Sinabi ng Hamilton police na anim na katao ang natagpuan sa yunit na isinugod sa ospital, pero dalawa na nasa hustong edad at dalawang bata ang binawian ng buhay. Ang dalawa sa kanila ay nasa ligtas na kondisyon, ayon sa pulisya.

Sinabi ng otoridad na gagawa ang Ontario Fire Marshal ng imbestigasyon sa naganap na sunog, at ipinapaalam pa ng mga imbestigador sa pamilya at mga kamag-anak sa nangyaring trahedya .

Inaalam pa ang halaga na napinsala ng sunog, kasama ang pinagmulan ng apoy, ani Cunliffe.

Isang artikulo mula sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.