Gahiganteng snowman nanganib sapitin ang pagkawasak sa umiinit na panahon

Ang kalikasan ay namimigay pero sana huwag — ang parating na mas mainit na temperatura — na tutunaw, sa isang nakadungaw na arkitekto na snowman sa Ottawa.

Sinamantala ni Chris Moller ang ibinagsak na basang niyebe at ang tulong ng pamilya at mga kapitbahay kamakailan para makabuo ng snowman na may taas sa halos limang metro sa harap ng kanyang tahanan sa suburb ng Kanata.

Ang napakalaki na Frosty (hindi pa pinangalanan) ay kailangan palamutian ng naglalakihan: na bola ng tennis para sa mga mata, hockey pucks para sa mga butones at isang garden planter kapalit sa sana ay tradisyonal na top hat.

Sa halip na isang scarf, nagdala ang [isang] kapitbahay ng duyan, sabi ni Moller. Napakagaling at may mga kapitbahay at taong tumulong sa akin dahil hindi ko ito magagawa nang mag-isa.

Tumagal ng halos 40 oras ang kanilang ginawa, tantiya ni Moller.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bumisita si Keegan Barnes at ang kanyang pamilya mula sa Virginia at tumira sila sa isang bahay malapit sa kay Moller.

Sa tingin ko ito ay kamangha-mangha, sabi ni Barnes tungkol sa napakataas na snowman. Gusto kong malaman kung paano niya naakyat ang ganoon kataas.

May isa pang idadagdag na gagawin si Moller sa kanyang nilikha sa harap ng bakuran.

Wala pa kaming kamay para sa kanya, sabi niya. Sana magawan pa namin siya ng kamay kung nariyan pa siya matapos ang warm snap na paparating.

Maaaring sisipa sa 9 C sa Biyernes

Sa forecast ng Environment and Climate Change Canada hihigit sa freezing na temperatura ang maitatala sa susunod na araw ngayon hanggang sa susunod na linggo.

Malaking pagbabago [sa temperatura] itong darating, sabi ng meteorologist na si Gerald Cheng. May isang malaki, mas mainit na hangin na paparating sa Ontario. At kasamang maapektuhan nun ang Ottawa Valley.

Maaari na aakyat sa 9 C ang temperatura sa Biyernes, sa taya ng ahensya. Asahan na aabot sa 20 millimeters ang ibabagsak na ulan sa weekend.

Siguraduhin mo na magawa ang pag-shovel, dahil paparating na ang ulan at mahihirapan ka na mag-shovel, sabi ni Cheng.

Dapat walang snow sa paligid ng drainage, dagdag niya, dahil pwedeng pagmulan ito ng baha sa oras na ito ay matunaw.

'Umaasa ako na magtagumpay'

Hindi ito ang unang higanteng snowman ni Moller. Sinabi niya na gumagawa siya ng malalaking hugis-tao na snow kada taon kapag mahanda ang panahon.

Umaasa si Moller na ang tarp ay makatulong para maprotektahan ang snowman sa pagkatunaw. Litrato: CBC

Sa pagkakataong ito, umaasa siya na mapoprotektahan ng tarps ang kanyang likha mula sa banta ng ulan at init para sa ganun ay huwag itong matunaw.

Hindi ako sigurado kung ang tarps ay makakatulong ba sa kanya, sabi niya. I'm crossing my fingers, pero tingnan natin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

May file mula kay Dan Taekema