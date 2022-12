Sunod-sunod na atake ng ‘missiles’ ng Russia tumama sa iba’t ibang rehiyon ng Ukraine

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Tinamaan ang Ukraine ng missiles ng Russia noong Huwebes sa isang matindi at sunod-sunod na pag-atake. Sinira ang power stations at ibang kritikal na imprastraktura ngayon na napakalamig ng panahon gayong winter.

Pinaulanan ng Russia ng 69 missiles ang mga pasilidad ng enerhiya habang pinabagsak naman aniya ng pwersa ng Ukraine ang 54, sabi ni Ukrainian military chief Heneral Valerii Zaluzhnyi. Ayon sa lokal na opisyales na ang pag-atake ay pumatay ng hindi bababa sa dalawang tao sa Kharkiv, ang pangalawa na pinakamalaking lungsod ng Ukraine. Nasugatan naman ang nasa anim na katao sa buong bansa, pero ang bilang na ito dulot ng pag-atake ay tumataas pa habang inaalam pa ang pangyayari sa buong araw.

Magdamag na nagpadala ang Russia ng explosive drones sa piling rehiyon bago ang malawakan na pagpaulan ng ‘air and sea-based cruise missiles na nagmumula sa mga eroplano at barko’, ayon sa Ukrainian air force. Umalingawngaw ang ‘air raid sirens’ sa buong bansa, at ang militar ay pina-activate ang air-defence system sa Kyiv, sabi naman ng regional administration.

Halos linggu-linggo na inatake ng Russia ang mga suplay ng kuryente at tubig sa Ukraine mula pa noong Oktubre habang ang puwersa sa lupa ng nauna ay hirap na ang lokasyon ay madepensahan at makaabante. Nagbabala si Mayor Vitali Klitschko na mawawalan ng kuryente ang kabisera, inabisohan ang mga tao na mag-imbak ng tubig at kargahan ang kanilang electronic devices.

'Mahirap ang buhay na takot ka araw-araw'

Tinawag ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba ang mga pag-atake na senseless barbarism.

Makaraan ang higit 10 buwan na labanan, ang Russia at Ukraine ay nagsalpukan sa matitinding labanan. Nabawi ng militar ng Ukraine ang malaking bahagi sa teritoryong sinakop ng Russia sa hilagang-silangan at sa timog ng bansa. Patuloy naman na nilalabanan ang pagtatangka ng Russia na masakop ang lahat sa industrial region ng Donbas sa silangan.

Nagpahinga ang mga tao sa subway station na ginamit bilang isang bomb shelter sa oras ng isang rocket attack sa Kyiv noong Huwebes. Litrato: (Efrem Lukatsky/The Associated Press)

Kasabay nito, mapamaraan na tinarget ng Moscow ang pasilidad sa kuryente ng Ukraine at ibang pangunahing imprastraktura para pahinain ang nanindigan na bansa at pilitin sila na makipagsundo ayon sa gusto ng Russia. Ang pagitan sa oras ng pamomomba ay dumadami sa nakaraang mga linggo.

Inireport ng militar ng Ukraine na matagumpay na napabagsak nila ang parating na missiles ng Russia at explosive drone sa naunang mga pag-atake pero marami sa mga lungsod ang nawalan ng heat, internet at kuryente sa mahahabang oras o kaya ay sa ilang araw.

Nakabinbin ang itinutulak na peace summit

Sinabi ng Estados Unidos ngayong buwan na bibigyan ng Patriot missile battery ang Ukraine para lumakas ang depensa ng bansa. Nangako rin ang U.S. at iba pang kaalyado na magbibigay ng gamit para sa enerhiya tulungan ang Ukraine na makayanan ang mga pag-atake sa kanilang imprastraktura.

Sinabi ni Mykhailo Podolyak, isang tagapayo kay Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, na nais ng Russia sirain ang kritikal na mga imprastraktura at patayin ang mga sibilyan nang maramihan.

Sinabi naman ni Kuleba, ang Ukrainian foreign minister, noong Lunes na nais ng kanyang bansa ang isang "peace" summit (bagong window) sa loob ng dalawang buwan sa United Nations kasama si Secretary-General Antonio Guterres bilang tagapamagitan. Ayon kay Kuleba kailangan harapin ng Russia ang war-crimes tribunal bago direktang makipag-usap sa kanilang bansa ang Moscow. Sabi naman niya, ang ibang mga bansa ay malayang makipag-ugnayan sa mga Ruso.

Sa kanyang komento sa ipinanukalang summit noong Huwebes, benalewala ni Russian Foreign Ministry Maria Zakharova at tinawag na hibang at hungkag ang isinusulong na publicity stunt na pagtatangka ng Washington para ipamukha na ang Kyiv regime ay gusto ng kapayapaan.

Sinabi ng mga opisyal ng Russia na anumang plano para sa kapayapaan ay mangyayari lang kapag kikilalanin ng Kyiv ang kapangyarihan ng Russia sa mga rehiyon na iligal na sinakop nila mula sa Ukraine noong Setyembre.

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).

Isang artikulo mula sa The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.